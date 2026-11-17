Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliţă, afirmă că gradul de umplere a depozitelor de gaze naturale este cu aproximativ zece procente mai mic decât în aceeaşi perioadă a anului trecut, însă dă asigurări că ”iarna aceasta gazele naturale vor fi suficiente pentru a trece cu bine”.

”Suntem în momentul de faţă la un nivel cu circa 10% sub anul 2025. În acelaşi timp suntem în top 5 ţări europene din perspectiva gradului de umplere a depozitelor, adică suntem mult mai bine decât media europeană, suntem mult mai bine decât alte aproximativ 20 de ţări din Europa”, a explicat ministrul Energiei, luni seară, la Digi 24.

Dumitru Chisăliţă a spus că, pe de altă parte, cantitatea de gaze stocată este mai mare decât în anii trecuţi, când necesarul era considerabil mai mare.

”În acelaşi timp trebuie să spunem că cantitatea pe care o avem în momentul de faţă este o cantitate mult mai mare decât cantităţile pe care le aveam acum 5, 6, 7, 10 ani de zile când consumul era cu cel puţin 20-30% mai mare. Aceste elemente ne permit să afirmăm că în iarna aceasta gazele naturale vor fi suficiente pentru a trece cu bine”, a adăugat Dumitru Chisăliţă.