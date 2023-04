Câciu, la Ora Guvernului: Gaura la buget nu este de 20 miliarde lei; încetinirea colectării veniturilor-de 4,7 miliarde lei

Ministrul Finanţelor, Adrian Câciu, a declarat, marţi, că „gaura la bugetul de stat” nu este în niciun caz de 20 de miliarde lei, iar încetinirea colectării veniturilor se ridică la 4,7 miliarde lei faţă de ce era programat, adăugând că este bine ca statul să ia măsuri de consolidare bugetară pe partea cheltuielilor.

„Ca să înţeleagă poate românii cel mai bine, pentru că de asta sunt aici, România a fost băgată, cu bună intenţie, în procedură de deficit excesiv de o guvernare de dreapta, care s-a cerut în procedură de excesiv şi există documente în acest sens, deşi Europa suspendase această clauză, procedură care ne-a adus la un deficit de 9,4% în 2020, de 6,7% – mă rog, era programat să fie 7,1%, dar a venit domnul Cîţu despre care vorbiţi şi a reuşit să-l facă 6,7%, împreună cu colegii săi de guvernare, iar în 2022 am redus din nou deficitul la 5,7% din PIB. Iată, acestea sunt fapte, iar în 2023 ne-am propus o reducere la 4,4% din PIB”, a afirmat Câciu, în plenul Camerei Deputaţilor, la Ora Guvernului.

El a spus că reprezentanţii Opoziţiei au o „retorică pur şi simplu politicianistă” pentru că „bugetul s-a votat de acest Parlament”.

„V-aş indica să citiţi toate paginile opiniei Consiliului fiscal, la rezervele pe care le are Consiliul fiscal asupra veniturilor suplimentare prevăzute a se încasa din combaterea evaziunii fiscale. Pe bună dreptate, Consiliul fiscal, de fiecare dată, ca orice instituţie financiară de audit, spune: aceste venituri sunt privite cu rezerve până când sunt realizate, deci nu supraestimare. A nu prinde venituri din combaterea evaziunii fiscale şi, atenţie la sintagma pe care o folosesc, este echivalentul predării României pe mâna evazioniştilor. Dacă asta este ceea ce mi se impută mie sau Guvernului, că nu am predat România evazioniştilor, sunt de acord să-mi asum acest păcat”, a adăugat Câciu.

În opinia lui Câciu, Guvernul abordează de fiecare dată, „într-un mod dinamic, adaptabil, situaţia execuţiei bugetare, dar şi problemele cu care se confruntă nu numai economia românească, dar mai ales cetăţenii”.

„Şi anul trecut, în primăvară, am avut o analiză şi a trebuit să luăm nişte o serie de măsuri pentru ajustarea cheltuielilor bugetare, pentru că şi anul trecut, deşi deficitul era mai mic, aveam o mai slabă încasare a veniturilor. De ce? Sunt ciclice. Domnul Năsui este expert în macroeconomie şi ar putea să aibă multe explicaţii, dar, bineînţeles, e politician de opoziţie şi respectă acest drept. Economia nu evoluează întotdeauna liniar şi este evident că trebuie să te adaptezi. Şi anul trecut am făcut o ajustare de 10 miliarde, undeva în luna mai, am anunţat-o. Acum am anunţat-o în aprilie”, a explicat Câciu.

El a spus că „gaura la bugetul de stat nu este în niciun caz de 20 de miliarde”, adăugând că „încetinirea veniturilor sau a colectării veniturilor se cifrează undeva la cifra de 4,7 miliarde lei faţă de programat”.

„Şi acum o să vă mai spun un lucru şi să vă fac o poză: Dacă România are de încasat 25 de miliarde şi o evaziune fiscală estimată la 12%, nu credeţi că este bine să întărim colectarea? Eu zic că da şi trebuie să luptăm pentru asta. Dar, până unele lucruri de acest gen se întâmplă, este bine ca şi statul să ia măsuri de consolidare bugetară pe partea cheltuielilor şi să dea Dumnezeu ca la rectificare veniturile să fie pe măsura estimatului şi atunci poate găsim ca supliment un pachet de măsuri pentru populaţie. Vă asigur că ceea ce face Guvernul acest moment este un gest de responsabilitate tot cetăţenii ne cer ca statul să fie mai slab, mai suplu. Nu cred că este greu să facem acest efort împreună şi să reducem din cheltuielile bugetare”, a mai menţionat Câciu.

Știre inițială

Ministrul Finanţelor, Adrian Câciu, este invitat, marţi, în plenul Camerei Camerei Deputaţilor, la Ora Guvernului, pentru a explica situaţia încasărilor la buget.

Şedinţa este programată de la ora 16,00.

Dezbaterea politică a fost solicitată de grupul parlamentar al USR şi are tema: „Dezastrul încasărilor la buget din primele 3 luni ale anului. Situaţia îngrijorătoare a deficitului bugetar„.

Săptămâna trecută, USR a cerut ca Adrian Câciu „să explice dezastrul încasărilor la buget din primele trei luni ale anului şi măsurile pe care le va lua pentru a repara un buget pe 2023 total nerealist„.

„Când a venit Coaliţia PSD – PNL cu bugetul pe 2023 să fie adoptat de Parlament pe repede-înainte, că numai aşa înţeleg PSD, PNL şi Klaus Iohannis să conducă România, am avertizat că este un buget inflaţionist şi mincinos, cu cheltuieli şi deficit bugetar subestimate, respectiv venituri supraestimate. Acum, trei luni mai târziu, când gunoiul nu mai poate fi ascuns sub preş, încep să vorbească de dezastrul la încasări şi cheltuielile scăpate de sub control. Tot în spatele uşilor închise, fără explicaţii şi detalii despre ce vor să facă. Aşa că l-am chemat în Parlament pe ministrul Câciu să explice românilor cum va echilibra bugetul, cum opreşte aceste deficit enorm care duce la scumpiri. Dar, şi de ce a venit în decembrie anul trecut cu un buget mincinos„, a transmis preşedintele USR, Cătălin Drulă, într-un comunicat.

USR a solicitat PSD şi PNL ca, dacă au ajuns la concluzia că trebuie să taie din cheltuielile statului, să înceapă cu pensiile speciale, care „înghit din buzunarul românilor mai mulţi bani de la lună la lună„, susţinând că „doar pe primele două luni ale anului 2023 din bugetul de stat s-au cheltuit cu pensiile speciale 2,24 miliarde de lei, ceea ce înseamnă o creştere cu 13% faţă de aceleaşi luni ale anului trecut„.