Ministrul Finanțelor: Prima rectificare bugetară este vitală pentru accesul României pe piețele internaționale

Prima rectificare bugetară este vitală pentru accesul României pe piețele internaționale, a declarat vineri ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, care a avertizat însă că țara este într-un echilibru foarte fragil.

”Mulțumesc tuturor colegilor miniștri din acest Guvern, prim-ministrului Luca Niculescu pentru concentrare și susținere și efortul pe care l-au făcut pentru a realiza în primele 10 zile de la învestire un pas absolut vital pentru parcursul României în acest an, în speță aprobarea primei rectificări bugetare, care din punctul nostru de vedere este vitală pentru accesul României pe piețele internaționale”, a afirmat Nazare, în briefingul care a urmat ședinței în care Guvernul a aprobat prima rectificare a bugetului din 2026.

Acesta a mulțumit și companiilor și persoanelor fizice pentru eforturile lor în vederea menținerii stabilității financiare a țării.

”Reiterez mulțumirea tuturor românilor și companiilor românești care au susținut în acest an și anul trecut, prin taxele plătite, prin eforturile pe care le-au făcut, stabilitatea financiară a României, care este la un moment de răscruce. Suntem într-un echilibru foarte fragil pe care încercăm să îl menținem. Situația nu este una simplă și avem foarte multe provocări înaintea noastră”, a atras atenția ministrul Finanțelor.

Prima rectificare bugetară din 2026 menține deficitul la 6,2% din PIB pentru acest an, în condițiile în care veniturile bugetului general consolidat sunt revizuite în scădere cu 4,7 miliarde de lei, iar cheltuielile cu 1,2 miliarde de lei, cele mai mari suplimentări nete fiind prevăzute pentru sănătate, potrivit unui comunicat transmis joi de Ministerul Finanțelor.

PIB-ul nominal utilizat la rectificare a fost actualizat la 2.086,3 miliarde lei, pe baza celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică. În termeni nominali, deficitul bugetului general consolidat se majorează cu 3,5 miliarde lei, la 130,3 miliarde lei, ponderea în PIB menținându-se la 6,2%.