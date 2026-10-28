Ministrul Sănătății a cerut o evaluare a necesarului financiar și de personal din spitale și serviciile de ambulanță

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a convocat, marți, în videoconferință, managerii serviciilor de ambulanță din țară și pe cei ai spitalelor din rețeaua ministerului, pentru a analiza dificultățile financiare și operaționale ale unităților sanitare și măsurile necesare pentru perioada următoare.

Potrivit unei postări pe Facebook, discuțiile au vizat situațiile critice din spitale și serviciile de urgență, blocajele financiare și și măsurile care trebuie luate în perioada imediat următoare.

‘Siguranța pacienților și funcționarea serviciilor medicale nu pot fi sacrificate pentru atingerea unor obiective de austeritate’, a transmis ministrul, care a precizat că prioritatea imediată este stabilizarea structurilor medicale și identificarea problemelor care necesită intervenție urgentă.

Săptămâna trecută, finanțarea serviciilor de ambulanță și a unităților de primiri urgențe a fost suplimentată cu 150 de milioane de lei. Potrivit ministrului, managerii au confirmat că alocarea fondurilor a redus presiunea financiară asupra unităților.

În urma videoconferinței, managerilor li s-a solicitat să transmită o situație detaliată privind necesarul financiar până la sfârșitul anului, inclusiv cheltuielile de personal, medicamentele și materialele sanitare.

De asemenea, aceștia trebuie să prezinte date referitoare la resursele umane, respectiv numărul posturilor aprobate, ocupate, scoase la concurs și vacante, pentru fiecare categorie profesională, precum și situația ambulanțelor noi primite în fiecare județ și capacitatea operativă a serviciilor de ambulanță.

Ministrul a precizat că suplimentarea de 150 de milioane de lei a reprezentat o măsură de sprijin imediat, dar nu constituie o soluție definitivă. Următorul pas este evaluarea necesarului real de finanțare pentru ultimele luni ale anului și alocarea resurselor acolo unde există riscuri de blocaj.

Potrivit acestuia, stabilitatea sistemului sanitar necesită finanțare predictibilă și decizii adaptate situației din spitale, nu doar reduceri de cheltuieli.