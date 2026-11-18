Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Alexandru-Mihai Ghigiu, le-a cerut, marți, antreprenorilor prezenți la Topul Național al Firmelor Private din România să propună direcții de dezvoltare pentru România la viitoarele consultări referitoare la Cadrul Financiar Multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034.

‘Vă invit să ne propuneți în viitoarele consultări, care nu vor fi de formă, direcții de dezvoltare, să ne propuneți zone strategice pentru România, astfel încât viitorul exercițiu să nu fie făcut dintr-un birou de funcționari, indiferent din ce minister sunt acei funcționari, și să fie făcut într-un parteneriat real, alături de dumneavoastră’, a spus Ghigiu.

El a menționat că își dorește ca fondurile europene să ajungă la companii care vor să se dezvolte, care implementează tehnologii noi, care creează noi locuri de muncă și care ‘sunt corecte’.

‘De foarte multe ori, ca ministru al investițiilor și proiectelor europene, îmi doresc ca fondurile europene să ajungă la acele companii care vor să se dezvolte, care vor să aducă tehnologii noi în industria lor, acele companii care vor să creeze noi locuri de muncă și acele companii care sunt corecte. (…) Cred că meritați din partea noastră, a politicienilor, mai multă recunoștință, mai puțină birocrație și, poate de multe ori, mai multă predictibilitate’, a subliniat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Cea de-a 34 ediție a ‘Topului Național al Firmelor Private din România’ are loc, marți, la Ateneul Român.

În cadrul evenimentului, sunt premiați antreprenorii care s-au remarcat prin rezultate de excepție, evaluate în funcție de profitul brut, cifra de afaceri, productivitate și performanță globală în afaceri.

Premiile sunt acordate la mai multe niveluri – național, regional și județean, precum și pe domenii de activitate. În fiecare dintre aceste categorii vor fi recunoscute companiile de toate dimensiunile, de la micro-întreprinderi până la firme mari sau cele nou-înființate.