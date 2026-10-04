MIPE: Peste 2,2 milioane de euro pentru centre de sănătate mintală dedicate prevenirii și tratării adicțiilor

Peste 2,2 milioane de euro vor fi alocate, printr-un apel de proiecte, pentru centre de sănătate mintală dedicate prevenirii și tratării adicțiilor.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a anunțat, într-o postare pe Facebook, că a publicat Ghidul Solicitantului pentru un nou apel de proiecte destinat regiunii București-Ilfov.

Astfel, se finanțează: construirea, extinderea, modernizarea sau reabilitarea spațiilor medicale; dotarea cu echipamente medicale și echipamente pentru digitalizare; înființarea sau modernizarea centrelor de sănătate mintală pentru prevenirea și tratarea adicțiilor.

Bugetul total al apelului este de 2,26 milioane de euro, iar valoarea finanțării pentru un proiect poate fi cuprinsă între 200.001 și 753.291 de euro.

Sistemul informatic a permis depunerea de proiecte începând cu 28 septembrie și se va închide la 28 octombrie 2026, ora 17.00.

Finanțarea este destinată unităților sanitare publice cu paturi și autorităților și instituțiilor publice care dețin sau administrează infrastructura necesară pentru aceste centre.