Mircea Fechet: „Poza momentului e una care nu arată bine, ne îngrijorează tendința”

Schimbările climatice ne influențează viața în mod vizibil cu fenomene meteo extreme, perioade lungi de secetă, recorduri de temperaturi. Experți din agricultură, energie și din domeniul protejării mediului, dar și decidenții care pot acționa rapid au analizat astăzi care sunt soluțiile necesare pentru ca România să facă față acestor probleme în cadrul unei noi conferinţe România inteligentă.

„Poza momentului e una care nu arată bine, însă nu ne îngrijorează neapărat radiografia la zi cât ne îngrijorează tendința. Am mai avut ani secetoși, cu fenomene extreme, însă problema pe care o resimțim azi e că batem record după record. Dacă 2023 a fost declarat de ANM cel mai călduros an, cel mai probabil și 2024 va fi catalogat cel mai călduros an din istoria măsurătorilor, și trebuie să luăm măsuri imediate. Europa e cea mai afectată de aceste fenomene, și România e cu atât mai afectată.

Simțim și pe pielea noastră, temperatura de afară, în luna august, ne face să ne gândim că suntem în iulie, nu în august. Schimbările climatice ne afectează pe toți și trebuie să luăm măsuri, măsuri care nu țin doar de un minister sau de altul.

Seceta și temperaturile extreme afectează agricultura, mii de hectare fiind afectate în fiecare an de deșertificare. E trist să te uiți la o asemenea suprafață care seamănă izbitor cu nisipul de pe malul mării fără să aibă legătură cu așa ceva„, a declarat Mircea Fechet în cadrul conferinței.