Monica Anisie: Cred cu tărie că Sebastian Burduja este omul care va transforma Bucureștiul!

Articol comandat de PNL Sector 2 – Alianța PSD- PNL, executat de Mission Vision& Values Srl CMF 21240015

Monica Anisie, președinta Comisiei de Învățământ din Senat, susține că Sebastian Burduja are toate calitățile de care este nevoie pentru a deveni cel mai bun primar din istoria Capitalei. Pe lângă educația deosebită, președinta PNL Sector 2 remarcă la colegul ei de partid bunul-simț, puterea de muncă, profesionalismul și determinarea cu care construiește echipe și proiecte în jurul lui. „Pentru mine, Sebastian nu este doar un bun coleg, ci îl consider un prieten apropiat. Știu câte eforturi și sacrificii a făcut de-a lungul evoluției lui ca om și ca politician, îi admir puterea de muncă și tenacitatea. Din momentul în care l-am cunoscut, m-a impresionat la el puternicul simț al datoriei față de români, dar și educația aleasă”, a spus Monica Anisie. Aceasta a mai punctat câteva din atuurile colegului ei de partid care l-ar face primarul perfect pentru București. „Sebastian se ține mereu de cuvânt, are un caracter puternic și determinare în construirea de echipe și proiecte. De asemenea, e un bun negociator și știe să găsească cele mai bune soluții la problemele Capitalei. I-am citit cartea în care își prezintă viziunea cu privire la pașii care trebuie urmați pentru ca Bucureștiul să devină un oraș model și am rămas impresionată. La cum îl știu, va pune totul în practică, indiferent de obstacolele pe care le va întâmpina. De aceea, îl susțin necondiționat, este omul care va transforma Bucureștiul. Alături de el am realizat legi importante, proiecte pentru comunitate și vom continua să fim o echipă care muncește cu oameni, pentru oameni”, este convinsă președinta PNL Sector 2. Astfel, Capitala ar urma să devină un oraș sigur, lupta împotriva drogurilor și a criminalității fiind în fruntea listei de priorități a lui Sebastian Burduja. O importanță deosebită este acordată traficului rutier, care conform viziunii candidatului PNL ar urma să fie mutat în subteran, dar și digitalizării complete a serviciilor publice. Nu în ultimul rând, Bucureștiul ar urma să devină un oraș verde, 800 de hectare de parcuri noi urmând să fie amenajate în mandatul de primar general al lui Sebastian Burduja.