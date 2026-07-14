Moody’s: Modificarea atitudinii SUA în NATO este negativă pentru ratingurile suverane din Europa

Reducerea rolului SUA în problemele europene de securitate este negativă pentru ratingurile suverane de credit din Europa, a avertizat luni agenția de evaluare financiară Moody’s, din cauza majorării costurilor cu apărarea cu care se confruntă acum guvernele din regiune, transmite Reuters.

Săptămâna trecută, la summitul NATO din Turcia, cele 32 de state membre au convenit să modifice repartizarea responsabilităților pentru apărarea Europei către țările europene ale alianței, și retragerea lor de la Statele Unite.

‘Retragerea SUA este negativă pentru ratingurile suverane de credit din Europa. Efectul asupra ratingurilor de credit va depinde de cum va fi gestionată repartizarea responsabilităților în următorii ani’, se arată în raportul Moody’s.

Agenția subliniază că impactul va depinde de modul în care guvernele din Europa vor finanța și gestiona modificarea – prin relocări de buget, spațiu fiscal sau menținerea rigidității structurale, pe fondul nivelului ridicat al datoriilor.