Motorina, chiriile și benzina, în topul scumpirilor din ultimul an

Motorina, chiriile și benzina au înregistrat cele mai mari creșteri de prețuri în octombrie 2026, comparativ cu aceeași lună a anului trecut, cu 43,45%, 38,46% și, respectiv, 32,91%, potrivit unei analize a Institutului Național de Statistică (INS).

‘Este a doua lună consecutivă în care inflația anuală își continuă creșterea și atinge nivelul de 6,9%. Astfel, rata anuală a inflației, comparativ cu luna similară a anului precedent, a fost 6,94%, cele mai mari creșteri de prețuri înregistrându-se și de această dată tot la servicii, 11,23%. În același interval de timp, prețurile mărfurilor nealimentare s-au majorat cu 7,66%, iar cel al mărfurilor alimentare cu 3,07%’, se arată în comentariul INS.

În categoria mărfurilor nealimentare, cele mai mari scumpiri au fost consemnate la carburanți, în timp ce tarifele energiei termice au crescut cu aproape 10%.

‘Dintre mărfurile nealimentare, cele mai însemnate creșteri din octombrie sunt la motorină, 43,45%, urmate de cele la benzină, 32,91%. Tarifului energiei electrice a continuat să crească (după încetarea efectului de bază ca urmare a eliminării schemei de sprijin privind plafonarea prețurilor), în luna octombrie 2026, cu 4,09%. Alte majorări ale tarifelor în această categorie au mai fost consemnate la energie termică (9,61%), tricotaje (6,74%), cărți, ziare, reviste (6,31%), detergenți (5,92%), tutun și țigări (5,72%)’, precizează sursa citată.

Potrivit INS, în aceeași categorie, prețurile gazelor au crescut cu 1,41% față de octombrie 2025, iar cele ale autoturismelor și pieselor de schimb cu 5,08%.

În ceea ce privește serviciile, chiriile au înregistrat cele mai mari majorări, fiind urmate de transportul aerian și serviciile de apă, canalizare și salubritate.

‘În categoria serviciilor, cele mai mari creșteri de prețuri în octombrie 2026 comparativ cu luna similară din 2025 s-au consemnat la chirii, acestea majorându-se cu 38,46%, urmate de tarifele la biletele de avion, care s-au majorat cu 14,44%, apă, canal și salubritate, cu 13,69% și abonamentele de televiziune, cu 13,10%. Alte creșteri însemnate în această categorie, pe parcursul unui an, s-au înregistrat la reparații auto (8,22%), igienă și cosmetică (8,65%), serviciile de confecționat și reparat încălțăminte și îmbrăcăminte (8,15%)’, menționează INS.

De asemenea, serviciile medicale s-au scumpit cu peste 8%, iar tarifele practicate de restaurante și cafenele au crescut cu 6,15%.

La produsele alimentare, cafeaua și ouăle au continuat să înregistreze cele mai mari creșteri de prețuri, în timp ce fructele proaspete s-au ieftinit semnificativ.

‘La alimente, cele mai mari majorări de prețuri s-au menținut și în acest interval tot la cafea, prețul acesteia majorându-se într-un an cu 12,48%. Ouăle se află în continuare pe locul secund cu o creștere a prețurilor de 10,50%, în timp ce laptele de vacă s-a scumpit cu 8,11%. În această perioadă, uleiul comestibil și-a majorat prețul cu 7,94%. La carne, scumpirile au fost de 7,17% la cea de bovine, de 2,28% la cea de porcine, iar la cea de pasăre creșterea anuală a fost de 2,94%. Peștele proaspăt și-a majorat prețul cu 5,29%, iar grupa conservelor din pește cu 5,27%’, se mai arată în comentariu.

Pe de altă parte, INS semnalează scăderi de prețuri la mai multe produse alimentare, cele mai importante fiind înregistrate la fructele proaspete.

‘Diminuări de prețuri în octombrie 2026 față de anul anterior la perioadă se pot constata la unt, cu 0,77%, făină, cu 2,5%, și la mălai, cu 2,86%. Scăderi de preț pe parcursul unui an s-au mai înregistrat și la cartofi, cu 2,53%, la fasole boabe, cu 0,65%, precum și la fructele proaspete, cu 15,38%’, potrivit INS.