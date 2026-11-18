România trebuie să-și securizeze interesele naționale într-o Europă în schimbare, dar trebuie să fie o voce și privind viitorul UE, a declarat marți, la Bruxelles europarlamentarul Siegfried Mureșan (PNL).

Mureșan, care este vicepreședinte al grupului PPE în Parlamentul European, a afirmat că momentul aniversării a 20 de la aderarea la UE la 1 ianuarie 2007, trebuie să fie prilejul unei discuții ample în societate despre ce a înseamnă Uniunea Europeană pentru România.

‘Viața noastră astăzi este cu totul diferită față de cum a fost în anul 2007, tocmai datorită apartenenței noastre la Uniunea Europeană’, a afirmat el în cadrul unui briefing pentru jurnaliști români la sediul PE din Bruxelles.

‘De când România a aderat la Uniunea Europeană până astăzi am contribuit cu 38 de miliarde de euro la bugetul Uniunii Europene. Am absorbit, am atras, am adus acasă, în aceeași perioadă, 117 miliarde de euro, cu 79 de miliarde de euro mai mult decât am plătit. Pentru fiecare euro plătit Uniunii Europene, am absorbit, am adus acasă, am atras peste 3 euro’, a spus Mureșan, subliniind că fondurile europene au constituit sursa principală a dezvoltării României.

El a subliniat că Uniunea Europeană a însemnat ‘reguli, legi și valori europene, standarde democratice, libertatea de exprimare, libertatea presei, protecția consumatorilor, protecția drepturilor lucrătorilor, protecția mediului, acces la toate piața europeană, oportunități de exporturi pentru investitori români’.

Potrivit lui Mureșan, ‘salariile medii sunt de patru ori mai mari în România acum decât au fost în urmă cu 20 de ani, în termeni reali, veniturile medii ale oamenilor’.

‘Deci, da, știu că oamenii își doresc mai mult, în mod legitim, acum, dar realitatea este că oamenii astăzi își permit de patru ori mai mult decât la momentul aderării la Uniunea Europeană și acesta este un progres’, a spus Mureșan.

Întrebat unde a greșit România în toată această perioadă de la aderarea la UE, el a afirmat că este firesc că România a încercat să-și protejeze interesele, dar că nu trebuie să se limiteze la acest lucru pe viitor.

‘Sigur că noi, în relația cu UE, trebuie să ne concentrăm pe maximizarea beneficiilor apartenenței noastre la Uniunea Europeană pentru România, dar trebuie să trecem, în sfârșit, în etapa următoare și să fim o voce în procesul de continuare a integrării europene. UE evoluează, UE se schimbă, UE va face mai multe lucruri în domeniul securității și al apărării și noi, evident, trebuie să ne securizăm interesele noastre naționale acolo, lucru pe care am fost concentrați în primii 20 de ani. Dar trebuie să fim o voce și privind viitorul UE. Cum vrem să arate UE? Ce competențe adiționale trebuie să aibă pentru a ne proteja mai bine, securitate cibernetică, securitatea energetică, securitatea alimentară?’, a subliniat Mureșan.

În context, a explicat el, forțele de centru trebuie să poarte o luptă politică cu extremiștii, cu populiștii, și să transmită foarte clar oamenilor că extremiștii antieuropeni doresc slăbirea UE, tocmai fiindcă obiectivul lor este să slăbească modul de viață european, bazat pe respectarea legilor și a regulilor.

‘Trebuie să explicăm oamenilor de ce acești extremiști sunt un pericol și este o confruntare politică pe care o vom avea în România în anul electoral 2028, confruntare care există și în alte state membre ale Uniunii Europene’, a mai afirmat el.