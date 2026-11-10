Nazare: Această țară nu se poate dezvolta fără disciplină fiscală și cu o harababură în investiții

Bugetul nu poate fi o simplă însumare a tuturor nevoilor de finanțare, ci trebuie construit responsabil și suntem conștienți că această țară nu se poate dezvolta fără disciplină fiscală, cu o harababură în investiții, a declarat, marți, la un eveniment de specialitate, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

‘Am reușit, după niște luni bune de discuții, să obținem o reducere a IMCA (Impozitul Minim pe Cifra de Afaceri, n.r.) în 2026. Astăzi, la un an distanță, pot să vă spun că 2027 va fi primul an fără IMCA și ne dorim, pe cât posibil, să renunțăm la toate aceste taxe toxice care descurajează dezvoltarea, descurajează investițiile și care ne-au afectat foarte mult în ultimii ani. Dovadă că și creșterea economică a decelerat începând cu anul 2021. Nu vom putea face acest lucru decât dacă ținem sub control cheltuielile. Bugetul nu poate fi o simplă însumare a tuturor nevoilor de finanțare. Bugetul trebuie construit responsabil’, a subliniat Nazare.

El a precizat că a discutat luni, la Bruxelles, despre proiecțiile pentru 2027 și ipotezele de lucru, astfel încât să poată fi construit un buget realist.

‘Exact acest lucru a fost pe agenda discuțiilor de la Bruxelles de ieri (luni, 9 noiembrie 2026, n.r.). Separat de Ecofin am avut întâlniri și cu comisarul Dombrovskis (Valdis Dombrovskis, comisar european pentru economie și productivitate, implementare și simplificare, n.r.) și cu comisarul Hoeksra (Wopke Hoekstra, comisar pentru pentru climă, creștere netă zero și creștere curată, n.r.). Am discutat despre stadiul în care suntem, de pregătirea bugetului, proiecțiile pentru 2027, ipotezele de la care plecăm, astfel încât să construim un buget realist care să confirme că România e pe drumul cel bun, că suntem serioși, că suntem consecvenți, că deficitul va fi redus în continuare, conform planului, și că facem acest lucru pentru că am internalizat și că suntem conștienți că această țară nu se poate dezvolta fără disciplină fiscală. Nu se poate dezvolta cu o harababură în investiții. Tot felul de investiții, unele au valoare, unele n-au valoare, unele au factor de multiplicare, unele nu’, a mai afirmat ministrul Finanțelor.

Potrivit oficialului, România trebuie să facă ordine în cheltuieli și în investiții pentru o perioadă mai lungă de timp, și să pună bazele unei creșteri economice sănătoase, esențială pentru consolidarea fiscală.

‘Trebuie să facem ordine și în cheltuieli, și în investiții, și să punem bazele unei creșteri economice sănătoase, nu doar pentru un an sau doi, ci și pentru următorii. Astfel, vom putea să facem consolidarea fiscală până în 2030 mult mai ușor. Altfel faci consolidarea fiscală când ești pe creștere economică sănătoasă și altfel faci consolidarea când ești tot timpul pe o contracție’, a mai precizat șeful de la Finanțe.

Potrivit acestuia, proiecția pentru evoluția economiei este de contracție relativ minoră în acest an însă sunt semnale foarte bune din construcții astfel că soarta PIB urmează să fie decisă în ultimele trei luni.

‘Proiecția de contracție pe acest an este una relativ minoră, de 0,4%. Cu toate acestea, să știți că sunt optimist. Aștept datele de pe trimestru III, ne uităm la performanța agriculturii și performanța în construcții. Sunt semnale foarte bune din construcții și soarta creșterii economice din 2026 va fi tranșată de rezultatele pe ultimul trimestru. În orice caz, vom menține aceleași legături pe care le avem până acum, să transmitem semnale de credibilitate, ce se vor transpune în niște dobânzi mai mici. Dobânzile mai mici și un deficit mai mic înseamnă mai mulți bani în piață, mai mulți bani pentru economie și, în final, oxigenul pentru relansare. Pentru că avem nevoie de relansare’, a explicat ministrul de resort.

Acesta a adăugat că Ministerul Finanțelor are în pregătire un pachet de simplificare, prin care se va încerca reducerea numărului de declarații, clarificarea anumitor formulări și reducerea birocrației.

‘Știți foarte bine că anul trecut am discutat tot aici și tot în dialog cu dumneavoastră despre măsurile pe care le discutam pentru micro și tot anul trecut, după discuțiile pe care le-am avut cu dumneavoastră, a rămas o singură cotă unică de 1%. Măsura asta s-a pierdut în multe altele, dar totuși ea a existat. Ce trebuie să facem în continuare? Avem nevoie de simplificare. Avem în pregătire un pachet de simplificare, prin care încercăm să reducem din declarații, să clarificăm anumite formulări, să reducem din birocrație, să vă facem viața mai ușoară. Cred că acesta e un lucru extrem de important, dincolo de nivelul taxelor. Un efort pe care nu doar Ministerul de Finanțe, ci întregul Guvernul trebuie să-l facă și dacă îl facem cu responsabilitate, pe model Omnibus, așa cum sunt celebrele Omnibus la Bruxelles, vom vedea efecte foarte importante în economie. Un buget construit credibil ne ferește de experimente nefericite în care, în mijlocul anului sau în trimestrul III al anului, observăm că avem nevoie de finanțări și trebuie să luăm bani dintr-o parte, să-i mutăm în alta și așa mai departe (…) România n-ar fi reușit să-și mențină ratingul, n-am fi reușit să fim astăzi aici, să protejăm practic întreaga economie a României, fără conformare fiscală’, a punctat demnitarul.

Camera Consultanților Fiscali (CCF) organizează, marți, în marja evenimentului GoTech World, cea de-a doua ediție a Summitului de Fiscalitate și Tehnologie.