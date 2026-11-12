Nazare anunță un sprijin de aproape 60 de milioane de euro pentru fermierii afectați de scumpirea îngrășămintelor

Proiectul Ministerului Agriculturii privind compensarea creșterii prețurilor la îngrășăminte în 2026, care prevede alocarea a 60 de milioane de euro pentru producătorii agricoli, a primit aviz favorabil, cu observații, a anunțat miercuri ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

‘Am dat aviz favorabil, cu observații, proiectului Ministerului Agriculturii privind compensarea creșterii prețurilor la îngrășăminte în 2026, pe fondul crizei din Orientul Mijlociu. Știu că pentru mulți fermieri scumpirea îngrășămintelor a însemnat un efort financiar suplimentar într-un an deja dificil. Sunt cheltuieli pe care le-au făcut pentru a putea continua producția, iar presiunea asupra acestora trebuie luată în calcul atunci când stabilim prioritățile bugetare. Proiectul prevede 60 de milioane de euro, dintre care jumătate din fonduri europene nerambursabile, prin Fondul European de Garantare Agricolă, iar jumătate din resurse naționale, prin bugetul Ministerului Agriculturii’, a scris Nazare într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Acesta a precizat că sprijinul propus se adresează producătorilor de grâu, porumb, floarea-soarelui, rapiță, cartofi, sfeclă de zahăr și legume, inclusiv celor care cultivă în sere și solarii. Acordarea lui ar urma să se facă prin APIA, în funcție de cultură, de suprafața eligibilă și de documentele care justifică achiziția îngrășămintelor, a punctat Nazare.

‘Am susținut această măsură și am cerut, prin observațiile din aviz, ca finanțarea să fie încadrată în sumele aprobate anual cu această destinație. Este o condiție importantă, mai ales acum, când pregătim bugetul pentru 2027 și trebuie să punem împreună toate obligațiile de plată ale statului. Fiecare angajament trebuie să aibă loc în buget și o sursă de finanțare pe care ne putem baza. Spațiul bugetar este limitat, dar avem datoria să căutăm soluții pentru sectoarele care resimt cel mai puternic aceste scumpiri. În acest caz, fondurile europene acoperă jumătate din sprijinul propus și ne permit să susținem un efort pe care bugetul național l-ar suporta mult mai greu singur’, a subliniat șeful de la Finanțe.

Alexandru Nazare a subliniat că valorificarea fondurilor europene și prioritizarea resurselor naționale sunt esențiale pentru susținerea sectoarelor afectate de șocuri externe, fără a pierde din vedere obiectivul reducerii deficitului bugetar.

‘Acesta este principiul pe care îl susțin în toate discuțiile bugetare: nevoile reale ale economiei trebuie să primească răspunsuri care au acoperire financiară. Valorificarea fondurilor europene și prioritizarea resurselor naționale ne permit să sprijinim sectoarele afectate de șocuri externe, păstrând în același timp direcția de reducere a deficitului. Fermierii au nevoie să știe pe ce sprijin se pot baza, iar aceasta presupune ca fiecare măsură să aibă o sursă clară de finanțare și condiții de aplicare bine stabilite, astfel încât statul să își poată respecta angajamentele’, a mai scris ministrul Finanțelor pe pagina sa de socializare.