Nazare: Bugetul pe 2026 a fost construit în jurul PNRR, iar banii din cererile 5 și 6 sunt vitali pentru noi

Anul 2026 a fost unul atipic, bugetul fiind construit în jurul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), iar banii din cererile 5 și 6 sunt vitali pentru noi, a declarat, marți, la un eveniment de specialitate, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

‘E primul an în care facem bugetul într-o nouă aplicație, o aplicație electronică în care fiecare ordonator, fiecare minister uploadează date și își prezintă programele de finanțare și trebuie să justifice în aplicația respectivă fiecare program de finanțare și investiții pe care îl are. Ne dă o vizibilitate mult mai mare asupra cheltuielilor statului. O bună parte dintre ordonatori deja adăugaseră datele respective, erau în diverse faze de introducere a datelor. Cred că acest efort va mai dura. Ordonatorii au termen această săptămână să termine de a transmite datele. În momentul când le vom avea integrate, probabil că, pe final de săptămână, începutul săptămânii viitoare, putem să începem să facem proiecții,’ a explicat Nazare.

El a reamintit că 2026 a fost un an atipic, în care bugetul a fost construit în jurul PNRR.

‘Acest an a fost un an atipic. Bugetul a fost construit în jurul PNRR. Întrebarea e ‘Ce s-ar fi întâmplat dacă nu construiam bugetul în jurul PNRR, dacă nu cream spațiul fiscal, astfel încât investițiile din PNRR să fie plătite până la termenul de 31 august?’. Marea parte a investițiilor au fost în trimestrul 2 și în trimestrul 3. Dovadă că acum, la septembrie, avem peste 25 de miliarde în plus la investiții față de anul trecut. Mai mult decât atât, tot bugetul a avut și un instrument de flexibilitate. Am avut, practic, pentru PNRR și fonduri europene, un buffer din care am reușit să plătim, mai ales în perioada de cinci luni de instabilitate, anumite proiecte pentru anumite ministere care aveau nevoie de bani și care își cheltuiau bani. Dovadă că acum, tocmai săptămâna trecută, am inaugurat câteva spitale care au fost plătite din acest buffer’, a subliniat ministrul Finanțelor.

Potrivit acestuia, efortul de a plăti PNRR a fost maxim și nu există solicitări pentru acest program care să nu fi fost onorate. El a explicat, totodată, că banii din cererile 5 și 6 sunt foarte importanți pentru că au fost trecuți în buget la începutul anului.

‘Vreau să elucidez această chestiune: efortul nostru de a plăti PNRR a fost maxim și, în continuare, nu avem solicitări pentru PNRR pe care să nu le fi onorat. E adevărat, sunt solicitări, e vorba de Ministerul Dezvoltării, iar acolo am reușit, la rectificare, în ultima ședință de Guvern, să relocăm niște bani și, practic, o primă plată de peste un miliard a fost făcută imediat după rectificare. Vom încerca să facem acest lucru, astfel încât să ajutăm fiecare minister în parte, bineînțeles, în limita spațiilor pe care le avem. De ce? Pentru că avem o țintă de deficit de îndeplinit și, în același timp, avem niște bani din PNRR de recuperat. Banii din Cererea 5 și Cererea 6 sunt vitali pentru noi, pentru că acei bani au fost, la începutul anului, trecuți în buget în discuții cu toți ordonatorii (…) E foarte important să recuperăm cât putem de mult. Nu o să-i putem recupera toți, pentru că știm foarte bine că Legea salarizării nu a fost adoptată, deci avem o penalizare’, a spus oficialul citat.

Întrebat când va fi gata proiectul de buget pentru anul 2027, Nazare a menționat că se va începe lucrul din momentul în care toți ordonatorii vor termina de încărcat datele în aplicație.

‘Din acel moment putem lucra. Până la momentul acela e foarte greu de spus. Întâi să vedem, să avem toate datele, să avem pe ce lucra. Noi ne dorim să terminăm în cel mai scurt timp să pregătim bugetul pentru 2027. Ne dorim să se întâmple în 2026 și vom face tot ce ține de noi să se întâmple acest lucru. Într-adevăr, e bine să avem actele normative care fundamentează bugetul înainte aprobării acestuia. Avem această discuție și de aceea prim-ministrul a solicitat tuturor ministerelor să vină cu propuneri de economii pe cheltuieli, astfel încât noi să le centralizăm și să le introducem în acest act normativ. Acest proces e în desfășurare. Probabil, în cursul săptămânii viitoare, să vedem toate propunerile pe care le primim. Dacă avem un calendar, trebuie să-l respectăm sau dacă nu avem un calendar, trebuie să-l instituim. Cred că publicul general e interesat de niște măsuri importante. Vorbim de TVA, de impozitul pe profit’, a afirmat Alexandru Nazare.

Ministrul de resort a reiterat faptul că, în 2027, nu vor fi introduse noi taxe.

‘Am tot explicat că nu avem în vedere, nu ne dorim, nu intenționăm și nu vrem să ajungem în situația în care să fim forțați să luăm vreo măsură. Spun acest lucru cu toată responsabilitatea, pentru că nu vreau să cresc așteptările. Nu cred că ar fi bine pentru România să avem o creștere de taxe în 2027, pentru că vrem să avem creștere economică. Nu vrem măsuri care să afecteze creșterea economică, dar, pe de altă parte, avem nevoie de măsuri pe cheltuieli și nu doar de declarații despre măsurile pe cheltuieli. Avem nevoie de acțiune concrete, de acte concrete, de texte concrete care să fundamenteze și să facă credibilă reducerea cheltuielilor. Cele două trebuie îmbinate. Sperăm să facem acest lucru în cel mai credibil mod posibil, astfel încât bugetul pe ansamblu pe 2027 să fie credibil. Este vital pentru România să fie credibil, ca să evităm un potențial downgrade în ianuarie, februarie și martie. Prin protejarea ratingului, practic protejăm fiecare român în parte, protejăm economiile fiecărui român în parte, investițiile fiecărui român în parte, locul de muncă al fiecărui român în parte. O pierdere a calificativului de investiții ar avea efecte catastrofale pentru economie’, a atenționat demnitarul.

Camera Consultanților Fiscali (CCF) a organizat, marți, în marja evenimentului GoTech World, cea de-a doua ediție a Summitului de Fiscalitate și Tehnologie.