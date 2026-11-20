Declarația unică pre-completată în format PDF a fost utilizată de peste 1,2 milioane de români, cu 250.000 mai mulți decât anul trecut, a declarat, joi, la Summitul pentru Guvernanță Digitală de la Palatul Cotroceni, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

‘De anul trecut am reușit să punem împreună 500 de baze de date și peste 500 de aplicații într-o singură platformă. Acest lucru s-a întâmplat după foarte multe testări în cursul acestei veri. Vorbim aici de infrastructura invizibilă de care avem nevoie ca să putem să facem lucruri mult mai complexe din punctul de vedere al digitalizării Ministerului de Finanțe și ANAF. Am reușit acest lucru. Un alt lucru important despre care vă vorbeam anul trecut a fost Declarația unică. Avem pentru prima oară o Declarație unică pre-completată în format PDF care a fost utilizată de peste 1,2 milioane de români, cu 250.000 de români mai mult decât anul trecut, într-un format mult mai simplu, clar, ușor de folosit. Până la urmă, de la cei care au utilizat-o am primit foarte mult feedback în această zonă. Au fost plăcut surprinși de faptul că este pre-completat și că este mult mai ușor de utilizat’, a precizat Nazare.

Totodată, el a anunțat că pe platforma în care ANAF vine bunuri confiscate , e-licitații, statul a reușit să vândă bunuri de peste 100 de milioane de lei.

‘Vorbim din 2021 de o platformă în care ANAF să poată vinde bunurile confiscate, acel celebru OLX al ANAF, care trebuia să fie gata de foarte mult timp. Platforma e-licitații este funcțională și am reușit să vindem, în 2026, bunuri de peste 100 de milioane de lei și nu-i doar faptul că am reușit să vindem primele bunuri, ci am digitalizat complet procesul prin care aceste bunuri, din momentul în care sunt confiscate, ajung direct în platformă’, a subliniat ministrul Finanțelor.

Ministrul de resort a amintit, totodată, de aplicația iBon, prin care orice bon fiscal poate fi scanat, iar din momentul în care e scanat autoritățile primesc informația iar dacă bonul se dovedește a fi fals, Antifrauda e sesizată și face controale.

‘Avem deja primele controale pe care Antifrauda le-a făcut, pornind de la sesizări din această aplicație. Digitalizarea va continua. Este, până la urmă, o chestiune care trebuie evaluată public, în ritmul în care facem acest lucru, dar nu puteam să gândim construcția superioară acestei digitalizări fără această fundație care a fost creată prin migrarea aplicațiilor și bazelor de date. De asemenea, pe cele două softuri, cel puțin cele două pe care lucrăm pentru a detecta frauda, am avansat foarte mult în privința identificării unor filtre potrivite care să detecteze același pattern de fraudă. Mă refer în primul rând la frauda-carusel. Cu cât ne vom diversifica aceste filtre, cu atât aceste softuri vor reuși să identifice mai multe cazuri deodată. Acest lucru se întâmplă și e un proces continuu, deci filtrele se dezvoltă din ce în ce mai sofisticat. ANAF-ul anunță în mod concret și constant cazuri noi descoperite, inclusiv la rambursări de TVA. În fiecare săptămână sunt exemple pe care domnul președinte al ANAF le dă constant când găsește câte un pattern’, a explicat Alexandru Nazare.

În același context al digitalizării, oficialul a vorbit și despre noul portal al ANAF.

‘Celebrul portal ANAF va fi în sfârșit, într-o primă iterație, ridicat în cursul acestui an. N-am vrut să lansăm portalul ANAF fără să avem o interfață pentru noul Spațiu Privat Virtual din portal. E absolut important să fie integrat SPV în portal și acest lucru se va întâmpla în prima iterație pe care o vom ridica, după care portalul se va îmbunătăți. În 2027 vom avea, în sfârșit, o aplicație specială pentru SPV care va simplifica mult interacțiunea contribuabililor cu SPV-ul. E o așteptare foarte mare în acest sens și etapa a doua după publicarea portalului va fi noul SPV’, a afirmat Nazare.

Edge Institute organizează, joi, la Palatul Cotroceni, cea de-a doua ediție a Summitului pentru Guvernanță Digitală, sub Înaltul Patronaj al președintelui României. Ediția din acest an are trei teme: identitatea digitală, Inteligența Artificială și busola strategică a României.