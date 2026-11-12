Nazare: Prin responsabilitatea față de deficite, apărăm de fapt libertatea de decizie economică în România

România câștigă libertatea de decizie economică, dacă este responsabilă în privința deficitelor, și poate să hotărască singură unde se vor duce banii, nu să lase creditorii, agențiile de rating sau Comisia Europeană să ia decizii, a declarat, miercuri, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, în plenul Senatului.

Acesta a fost prezent la dezbaterea moțiunii simple intitulate ‘Bugetul statului la ora adevărului; Același ministru, două contabilități: una pentru români, alta pentru Bruxelles’, depusă împotriva sa de AUR.

‘Dobânzile de astăzi, nu trebuie să uităm, sunt deficitele de ieri. Dobânzile, în 2021, în primul meu mandat, erau 18 miliarde. Acum, astăzi, sunt 59 de miliarde la 10 luni. Aceasta e factura unor ani în care deficitul a urcat și o factură pe care nu doar anul ăsta o vom plăti. O vom plăti și în anii care urmează și singurul mod în care putem să oprim acest lucru este să fim responsabili față de deficite. Și ce câștigăm dacă suntem responsabili față de deficite? Câștigăm libertatea de decizie economică în România, posibilitatea de a lua noi deciziile, aici, cele pe care le considerăm cele mai bune, libertatea de a lua decizii în această sală, în Parlamentul României, și să decidem aici unde se vor duce banii, nu să lăsăm creditorii, nu să lăsăm agențiile de rating, nu să lăsăm Comisia Europeană să ia decizii pentru noi. În fapt și în drept, ce facem este să apărăm libertatea de decizie economică în România’, a transmis Nazare.

El a ținut să facă două observații legate de investiții, precizând că au scăzut cele finanțate din buget dar au crescut semnificativ cele realizate cu fonduri europene, care sunt mai ieftine.

‘Aș vrea doar să fac încă două observații legate de investiții. Cheltuielile de capital. Moțiunea spune că avem cheltuieli de capital care au scăzut cu 11,6% și e adevărat, pentru că e capitolul finanțat din buget național, dar aceste cheltuieli de capital în fapt sunt chiar cele mai scumpe. Sunt cheltuielile pentru care noi mergem pe piață și atragem bani cu dobânda asta mare de acum. Și, da, astea au scăzut un pic, dar investițiile totale au crescut cu 30% și au crescut cele din fonduri europene, adică cele care sunt mai ieftine, sunt fie gratis când sunt granturi, sunt fie mai ieftine când sunt împrumuturi. Deci, investițiile au crescut, noi făcând economie în modul în care atragem banii. E rău că avem investiții mai mari și că am luat bani mai ieftini, doar pentru că avem 10% în minus pe această linie de cheltuieli de capital? De fapt și de drept, când vorbim despre dobânzi, ați spus că dobânzile sunt foarte importante, le tratăm cu foarte mare seriozitate, de asemenea’, a explicat ministrul.

În opinia acestuia, finanțele publice ar trebui tratate la fel ca politica externă, ‘un domeniu în care ne putem contrazice asupra soluțiilor, dar în care apărăm împreună credibilitatea țării’, pentru că de ea depinde dobânda la care se împrumută statul.

‘La final, aș spune un singur lucru: finanțele publice ar trebui tratate în modul în care tratăm politica externă, un domeniu în care ne putem contrazice asupra soluțiilor, dar în care apărăm împreună credibilitatea țării, pentru că de ea depinde dobânda la care se împrumută statul, de ea depinde rata pe care o plătește orice companie românească, de ea depinde rata pe care o plătește la bancă orice familie de români și banii pe care noi, împreună, îi putem investi. Și, pe acest teren al cifrelor verificabile, vă invit să purtăm în continuare discuția de azi, dar mai ales discuția despre bugetul anului 2027, care nu va fi o discuție deloc simplă, dar eu cred că împreună, prin dialog, discutând asupra soluțiilor și mai puțin încurajând disputele, avem mai mult de câștigat și, în primul rând, România are mai mult de câștigat’, le-a spus șeful de la Finanțe senatorilor.

Senatul a dezbătut miercuri moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, intitulată ‘Bugetul statului la ora adevărului. Același ministru, două contabilități: una pentru români, alta pentru Bruxelles’. AUR acuză prezentarea selectivă a situației finanțelor publice și cere publicarea periodică a estimărilor deficitului bugetar calculate potrivit metodologiei europene ESA, alături de datele privind deficitul în numerar.

Moțiunea a fost respinsă, fiind înregistrate 21 de voturi pentru, 46 împotrivă și 13 abțineri.