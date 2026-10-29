Nazare: Rectificarea bugetară ar urma să intre în ședința de Guvern. Ministerele au cerut suplimentări de 60 de miliarde de lei

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că rectificarea bugetară ar urma să fie finalizată și publicată joi, pentru a fi discutată vineri în ședința Guvernului. Potrivit acestuia, rectificarea urmărește acoperirea nevoilor urgente ale instituțiilor publice, în special din domeniile Sănătății și Agriculturii, fără a afecta încadrarea în ținta de deficit bugetar pentru 2026.

”Încercăm să finalizăm astăzi și să publicăm rectificarea astfel încât să intre mâine în ședința de Guvern. E o rectificare importantă, care își propune să acopere nevoile esențiale primare din acest moment, care sunt în special în zona de Sănătate: Ministerul Sănătății, Casa de Sănătate, Ministerul Agriculturii, dar să păstreze de asemenea un echilibru foarte important în perspectiva finalizării anului 2026 și a încadrării României în ținta de deficit pentru anul 2026, luând în calcul perspectivele de încasare pentru cererile de plată 5 și 6 la finalul anului. Încercăm să facem aceste lucruri astfel încât să rămânem în echilibru și detalii suplimentare le veți avea mâine după ședința de Guvern”, a spus Nazare, care a fost prezent la festivitatea de predare a noului Centru de Diagnostic, Tratament și Cercetare a Tuberculozei către Institutul Național de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta”.

Alexandru Nazare a precizat că planul pentru ultimele luni ale anului prevede două rectificări bugetare.

”Noi avem un plan stabilit până la finalul anului care prevede două rectificări. Operațiunile prevăzute pentru prima rectificare și acoperirea sumelor necesare vor apărea în textul rectificării care va fi publicat și pe care îl voi prezenta mâine. (…) Noi am planificat și suntem pregătiți și pentru a doua rectificare. Așa am discutat încă de la audiere și am făcut acest anunț încă de la audiere”, a arătat ministrul.

Întrebat dacă rectificarea va acoperi solicitările ministerelor de suplimentare a bugetelor, care însumează 60 de miliarde de lei, ministrul Finanțelor a apreciat că suma este prea mare pentru a putea fi alocată integral.

”Ministerele au cerut 60 de miliarde. Este o sumă foarte mare. Nu cred că România își permite să aloce sume de o asemenea magnitudine. Cred că trebuie să fim responsabili și cred că în adâncul sufletului lor toți ordonatorii știu că acea sumă este un pic exagerată”, a explicat Alexandru Nazare.