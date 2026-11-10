Nazare: România are nevoie de un buget care să răspundă presiunilor reale, dar să nu creeze noi dezechilibre

România are nevoie de un buget pentru 2027 care să răspundă presiunilor reale, dar care să nu creeze noi dezechilibre, iar cele trei priorități majore pentru închiderea anului în curs și construcția bugetului pentru anul următor sunt fondurile europene, finanțarea prin SAFE și continuarea reducerii deficitului bugetar, susține ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

El se află la Bruxelles unde a participat la reuniunea a Consiliului pentru Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN) și la reuniunea Eurogrup în format inclusiv.

Ministrul Finanțelor s-a întâlnit luni cu Comisarul european pentru economie și productivitate, implementare și simplificare, Valdis Dombrovskis, cu care a discutat despre perspectivele finanțelor publice ale României, cererile de plată nr. 5 și nr. 6 din PNRR, finanțarea prin instrumentul SAFE și provocările bugetare ale anului viitor.

‘Discuția a fost una constructivă, inclusiv în ceea ce privește credibilitatea încadrării României în ținta de deficit programată pentru acest an. Progresele realizate în consolidarea fiscal-bugetară sunt importante, dar trebuie susținute prin consecvență, disciplină financiară și o gestionare atentă a riscurilor din ultimele luni ale anului’, a scris Nazare, marți, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, încasarea fondurilor europene aferente PNRR este esențială pentru finanțarea investițiilor și respectarea țintei de deficit. În context, ministrul Finanțelor a precizat că, în următoarele săptămâni, prioritatea este finalizarea procesului de evaluare a cererilor de plată nr. 5 și nr. 6 și valorificarea la maximum a finanțării europene disponibile.

‘România a mobilizat resurse bugetare foarte importante pentru investițiile din PNRR, inclusiv pentru plăți deja efectuate. În contrapartidă, trebuie să asigurăm încasarea fondurilor europene programate, în baza îndeplinirii și validării jaloanelor și țintelor asumate. Există o legătură directă între realizarea reformelor, finanțarea europeană a investițiilor și echilibrul execuției bugetare. Orice sumă europeană neîncasată, pentru care statul a angajat deja cheltuieli, creează presiuni suplimentare asupra resurselor bugetare și a necesarului de finanțare. De aceea, este esențială mobilizarea tuturor ministerelor și instituțiilor responsabile, în sprijinul demersurilor coordonate de colegii de la MIPE. Răspunsurile la solicitările de clarificare ale Comisiei Europene trebuie să fie complete, documentate și transmise la timp’, a subliniat Alexandru Nazare.

Ministrul Finanțelor a reamintit, astfel, că miza nu este doar absorbția fondurilor europene, ci și protejarea investițiilor publice fără a compromite obiectivele de consolidare fiscală.

Totodată, Nazare a analizat împreună cu comisarul Dombrovskis stadiul primei cereri de plată transmisă de România în cadrul instrumentului SAFE, în valoare de aproximativ 1,2 miliarde de euro. El susține că perspectiva încasării sumei este realistă, sub rezerva finalizării etapelor de evaluare și aprobare.

‘Am abordat cu comisarul Dombrovskis stadiul primei cereri de plată transmisă de România în cadrul instrumentului SAFE, precum și perspectiva disponibilizării acestor resurse până la sfârșitul anului. Din dialogul avut, această perspectivă este realistă, sub rezerva finalizării etapelor de evaluare și aprobare. Instrumentul SAFE reprezintă o oportunitate importantă pentru România de a finanța investițiile strategice în apărare, infrastructură și capacități industriale, prin împrumuturi europene în condiții avantajoase’, a mai precizat sursa citată.

Din perspectiva Ministerului Finanțelor, este esențială corelarea calendarul investițiilor și al plăților cu disponibilitatea efectivă a finanțării europene, astfel încât să fie limitată presiunea asupra finanțării de pe piețe și asigurată predictibilitatea necesară derulării programelor.

Pe de altă parte, șeful de la Finanțe a arătat că anul 2027 va aduce provocări bugetare importante, precum menținerea investițiilor, finanțarea serviciilor publice sau pensiile, care trebuie evaluate și asumate încă din etapa de pregătire a bugetului. Totodată, el a subliniat că bugetul anului viitor nu poate fi construit prin simpla însumare a solicitărilor de cheltuieli și a explicat, încă o dată, că este nevoie de o evaluare realistă a veniturilor.

‘Trebuie să acomodăm simultan mai multe presiuni: necesitatea menținerii unui nivel ridicat al investițiilor publice, costurile de funcționare și finanțare a serviciilor publice, evoluția cheltuielilor de personal și a pensiilor, precum și creșterea necesarului de finanțare pentru apărare și implementarea programelor SAFE. În același timp, trebuie să ținem cont de schimbarea structurii finanțărilor europene odată cu închiderea PNRR și de necesitatea asigurării resurselor pentru continuarea investițiilor care depășesc acest calendar. Nu putem construi bugetul pentru 2027 prin simpla însumare a solicitărilor de cheltuieli. Avem nevoie de o evaluare realistă a veniturilor, a obligațiilor existente și a spațiului fiscal disponibil, dar și de decizii privind prioritizarea cheltuielilor și măsurile care trebuie adoptate înainte de aprobarea bugetului’, a mai precizat Alexandru Nazare.

În aceste condiții, ministrul de resort apreciază că trebuie închise din timp discuțiile privind evoluția cheltuielilor de personal, politica salarială și pensiile, pentru ca aceste decizii să fie reflectate într-un cadru bugetar predictibil și sustenabil.

Totodată, potrivit lui Nazare, creșterea cheltuielilor pentru apărare și utilizarea instrumentului SAFE trebuie integrate într-o planificare multianuală riguroasă, care să reflecte atât calendarul investițiilor, cât și impactul asupra deficitului, datoriei publice și necesarului de finanțare.

‘Obiectivul este să continuăm reducerea deficitului fără să sacrificăm investițiile care susțin dezvoltarea economică și fără să afectăm sustenabilitatea finanțării serviciilor publice esențiale. Aceasta presupune nu doar disciplină bugetară, ci și reforme, prioritizare și o mai bună eficiență a fiecărui leu cheltuit. Consolidarea fiscală trebuie să rămână credibilă inclusiv în fața partenerilor europeni, a investitorilor și a agențiilor de rating. Consecvența în reducerea deficitului este fundamentală pentru protejarea ratingului de țară, menținerea accesului la finanțare și crearea condițiilor pentru reducerea costurilor de împrumut ale statului și ale economiei private. România are nevoie de un buget pentru 2027 care să răspundă presiunilor reale, dar care să nu creeze noi dezechilibre. Un buget al responsabilității, al investițiilor și al continuării consolidării fiscal-bugetare. Acesta este angajamentul pe care îl susținem în dialogul cu partenerii europeni și pe care trebuie să îl transpunem în deciziile bugetare din perioada următoare’, a subliniat ministrul Finanțelor.