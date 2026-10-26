Nazare: România este deja aproape de jumătatea drumului de la un deficit de 9,3% din PIB către obiectivul de 3%

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, transmite că România este deja aproape de jumătatea drumului de la un deficit de 9,3% din PIB către obiectivul de 3%, însă această evoluţie pozitivă nu trebuie să creeze un fals sentiment de siguranţă. Potrivit ministrului, apropierea de pragul de deficit de 3% necesită şi mai multă disciplină bugetară, responsabilitate şi predictibilitate, într-un context marcat de presiuni multiple.

„România este deja aproape de jumătatea drumului de la un deficit de 9,3% din PIB către obiectivul de 3%, însă această evoluţie pozitivă nu trebuie să creeze un fals sentiment de siguranţă”, scrie ministrul pe Facebook.

El precizează că următoarea etapă şi, implicit, misiunea actualului guvern vor fi şi mai dificile.

„Apropierea de pragul de deficit de 3% necesită şi mai multă disciplină bugetară, responsabilitate şi predictibilitate, într-un context marcat de presiuni multiple”, subliniază ministrul Finanţelor.

Nazare mai arată că „prioritatea rămâne respectarea traiectoriei de consolidare fiscală, protejarea credibilităţii României în faţa investitorilor şi a pieţelor financiare şi gestionarea responsabilă a banilor publici”.