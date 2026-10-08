Nazare: România este tot mai prezentă acolo unde se iau deciziile economice importante pentru Europa

România este din ce în ce mai prezentă acolo unde se iau deciziile economice importante pentru Europa și trebuie să continuăm să ne articulăm clar și ferm interesele și obiectivele, susține ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare.

‘România este din ce în ce mai prezentă acolo unde se iau deciziile economice importante pentru Europa. Trebuie să continuăm să ne articulăm clar și ferm interesele și obiectivele. Am avut astăzi, la Ministerul Finanțelor, o întâlnire de pregătire a următoarei reuniuni ECOFIN cu reprezentanții Băncii Naționale a României și ai Autorității de Supraveghere Financiară. Am revizuit împreună principalele teme de pe agenda europeană și, mai ales, pozițiile pe care România trebuie să le susțină și interesele pe care trebuie să le protejeze’, a anunțat acesta, miercuri, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Nazare a precizat că în perioada următoare, la nivel european, se vor lua decizii importante pentru competitivitatea sectorului financiar, accesul la finanțare, funcționarea piețelor de capital, eficiența finanțelor publice, energie și cadrul de coordonare al politicilor economice.

Potrivit ministrului de resort, România nu este doar parte din aceste discuții, ci este prezentă cu poziții clare, bine fundamentate și coordonate între instituțiile care cunosc cel mai bine implicațiile pentru economia românească.

‘Sunt dosare în care interesele statelor membre nu sunt întotdeauna aceleași. Tocmai de aceea trebuie să știm foarte clar ce susținem, unde sunt interesele specifice ale României și care sunt limitele pe care trebuie să le apărăm. Discuția de astăzi a fost exact despre această coordonare – să continuăm să fim prezenți din timp, să ne construim argumentele și alianțele și să nu lăsăm poziția României să fie definită de alții. România are expertiză, are argumente și are interese economice legitime de apărat. Trebuie să le punem mai bine împreună și să avem o voce mai puternică la masa deciziilor europene’, a mai precizat sursa citată.