Nazare: România poate deveni un furnizor strategic de produse agroalimentare pentru regiune și pentru Europa

România poate deveni un furnizor strategic de produse agroalimentare pentru regiune și pentru Europa, însă pentru valorificarea acestui potențial sunt necesare ferme mai competitive, asociere, investiții, tehnologie și o industrie de procesare mult mai puternică, consideră ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare.

‘AgriConnect: Infuzie semnificativă de capital și acces la tehnologie pentru agricultura românească, prin Banca Mondială. În cadrul programului de relansare economică, la Finanțe avem în această perioadă în lucru un nou program major pentru agribusiness: finanțarea industriei de procesare agroalimentară și a micilor fermieri din România prin noul instrument lansat de Banca Mondială în 2025, AgriConnect. Anunțat oficial în octombrie anul trecut, în cadrul Reuniunilor Anuale ale Băncii Mondiale și FMI, AgriConnect este unul dintre programele-cheie ale instituției pentru transformarea agriculturii la nivel mondial. Este un program cu impact global major, în contextul în care tot la finalul anului trecut Banca Mondială a anunțat intenția de a dubla finanțarea anuală pentru agribusiness până la aproximativ 9 miliarde USD pe an până în 2030’, a scris Alexandru Nazare, joi, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit oficialului citat, programul a intrat în implementare anul acesta, prin primele acorduri-cadru naționale negociate împreună cu guvernele, iar România – prin Ministerul Finanțelor – a început dialogul pe acest subiect încă de la reuniunea din toamna trecută a Grupului Băncii Mondiale și FMI.

‘Săptămâna aceasta am continuat discuțiile, alături de vicepremierul Tanczos Barna, ministru interimar al Agriculturii, cu echipa Băncii Mondiale condusă de Marcelo Castellanos, manager de țară al Grupului în România, despre cum putem susține micii fermieri să treacă de la agricultura de subzistență la activități viabile și profitabile, prin AgriConnect. Una dintre principalele probleme ale agriculturii românești este că producem mult, dar procesăm și valorificăm prea puțin. Prea mulți fermieri mici nu au acces la capital, depozitare, logistică, tehnologie sau piețe stabile, iar o parte importantă din valoarea adăugată se pierde înainte ca produsele să ajungă la consumator. Am cerut ca proiectul AgriConnect pentru România să fie construit pe nevoile reale ale sectorului local, să completeze fondurile europene – nu să le dubleze – și să susțină întregul lanț agroalimentar: de la fermă la procesare, depozitare, ambalare, distribuție și export. Pentru a oferi un boost dezvoltării agriculturii românești trebuie să facilităm construirea unor instrumente financiare adaptate: capital de lucru, finanțări pentru investiții și fonduri de capital care să permită companiilor să se dezvolte. Prin IFC / International Finance Corporation – componenta Grupului Băncii Mondiale dedicată sectorului privat – putem atrage totodată capital privat, expertiză și parteneri internaționali’, a afirmat Alexandru Nazare.

El a explicat că unul dintre criteriile principale de la care trebuie pornit pentru operaționalizarea acestui instrument de finanțare este acela că fiecare resursă publică utilizată trebuie să producă un efect multiplicator în economie – mai multă procesare în România, locuri de muncă, exporturi, venituri mai mari pentru fermieri și mai multă valoare adăugată păstrată în țară.

‘Programul trebuie pregătit riguros și etapizat astfel încât să susțină dezvoltarea agriculturii fără să dezechilibreze parcursul de consolidare fiscală. România poate deveni un furnizor strategic de produse agroalimentare pentru regiune și pentru Europa. Dar acest potențial nu se transformă singur în rezultate. Avem nevoie de ferme mai competitive, de asociere, investiții, tehnologie și o industrie de procesare mult mai puternică. Miza AgriConnect pentru România este să transformăm agricultura românească dintr-un sector care exportă în principal materie primă într-un sector care produce, procesează și exportă valoare. Preocuparea Ministerului Finanțelor este ca facilitățile puse la dispoziție de instituțiile financiare internaționale să ajungă efectiv în economia reală. Avem nevoie de instrumente financiare care mobilizează capital privat, produc efecte de amplificare în lanț și sunt compatibile cu angajamentele României privind sustenabilitatea finanțelor publice’, a mai scris Alexandru Nazare.