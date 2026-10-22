Nazare: Trebuie să construim instrumente reale cât mai bune pentru internaționalizarea businessului românesc în Ucraina, și nu numai

România trebuie să construiască instrumente reale cât mai bune pentru internaționalizarea businessului românesc în Ucraina, și nu numai, iar autoritățile trebuie să fie mai ambițioase în acest demers, a transmis, joi, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, la un eveniment dedicat reconstrucției țării vecine.

”Dincolo de a da sfaturi, cred că trebuie să privim cu mult mai multă conștiinciozitate și să construim instrumente reale cât mai bune pentru internaționalizarea businessului românesc în Ucraina, și nu numai. Și n-am fost obișnuiți, pentru că mentalitatea pe care am dezvoltat-o până acum sau mentalitatea de membru proaspăt în Uniunea Europeană cumva prioritiza alte lucruri, dar acum suntem într-un alt stadiu. În 2027 deja vom avea 20 de ani de la aderare. Cumva mi-am început cariera la aderare. Erau 24-25 de ani, lucram pe aderarea României. Acum, 20 de ani mai târziu, gestionez finanțele publice și am această perspectivă – unde am fost și unde am ajuns astăzi. Și trebuie să fim un pic mai ambițioși legat de modul în care promovăm și modul în care lucrăm împreună cu companiile românești pentru a identifica oportunități în regiune și nu numai. Și pentru asta trebuie create instrumente flexibile, trebuie finanțate predictibil aceste instrumente”, a susținut ministrul.

În acest context, Nazare a subliniat că Banca de Investiții și Dezvoltare și Eximbank trebuie să creeze instrumente ”cât mai sofisticate” pentru a finanța mediul de afaceri.

”De aceea, și Banca de Investiții și Dezvoltare, Eximbank trebuie să continue să-și diversifice și să creeze instrumente cât mai sofisticate, să rămână într-o legătură cât mai bună cu mediul de afaceri, permanentă, astfel încât să anticipeze cât mai bine oportunitățile și să intervină atunci când apar, pentru că, dacă nu reușim să anticipăm aceste oportunități de obicei la momentul la care se întâmplă, deja suntem întârziați și suntem într-o permanentă recuperare. De aceea trebuie să lucrăm mult mai bine împreună, să anticipăm mai bine și ceea ce faceți aici și munca pe care o faceți, ca think-tank, e foarte importantă și aveam de foarte mult timp nevoie de astfel de inițiative”, le-a transmis șeful de la Finanțe organizatorilor.

New Strategy Center organizează joi și vineri, la Romexpo, cea de-a treia ediție a conferinței internaționale ”Rebuilding Ukraine: Security, Opportunities, Investment”, eveniment dedicat identificării unor proiecte strategice și oportunități concrete de investiții pentru reconstrucția Ucrainei, precum și consolidării cooperării economice dintre România și Ucraina.

Printre principalele teme abordate se numără infrastructura strategică și conectivitatea, transporturile și logistica, securitatea și apărarea, energia, agricultura și dezvoltarea durabilă, finanțarea reconstrucției, comerțul și investițiile, precum și rolul comunităților locale și regionale.