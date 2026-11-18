Vicepremierul Marian Neacşu anunţă că Guvernul îşi propune să îşi asume răspunderea, până la 15 martie, pe proiecte precum restructurarea companiilor de stat şi reorganizarea administrativă. El admite că restructurarea companiilor de stat este un proiect mai simplu decât reorganizarea administrativă, explicând că e posibil ca cele două proiecte să nu avanseze în acelaşi ritm.

Marian Neacşu este de părere că „România are o nevoie disperată” de reforma administrativă şi de cea a companiilor de stat. El a anunţat că în primăvară este posibil ca Guvernul să îşi asume răspunderea privind cele două reforme.

„Restructurarea statului, alt lucru care nu s-a făcut de foarte mult timp. Este necesară redesenarea hărţii naţionale. Văd că se discută – şi conjunctura este aşa de complicată – şi de reconfigurarea hărţii mondiale. Dacă lucrurile merg conform calendarului, şi în general cam ceea ce îmi propun să fac şi ceea ce mi-am propus să fac în toţi anii ăştia de când sunt la vârful puterii, ca să spun aşa, s-a întâmplat, undeva în maxim 15 martie am vrea să mergem cu proiectul. Mergem cu amândouă odată, dar e foarte posibil ca la un moment dat parcursurile să fie uşor diferite, nu am în momentul acesta garanţia şi nici reprezentarea că ele vor fi adoptate în acelaşi timp. Ceea ce încerc să fac eu, prin colectivul pe care-l conduc, este simţitor mai simplu decât reorganizarea administrativ-teritorială care se face în celălalt proiect. (…) E foarte posibil să fie o întârziere de parcurs în ceea ce priveşte reforma administrativă, este un proiect mai complicat”, a declarat Marian Neacşu, marţi seară, la Antena 3.

Neacşu a susţinut că România nu mai poate „rămâne în imobilismul funcţional” în care se află, admiţând că aceste proiecte nu vor putea mulţumi pe toată lumea.

„Nu văd lucrurile făcute de sus în jos, ci mai degrabă de jos în sus. Avem două etape, prima dintre ele este vorba de reorganizarea la firul ierbii, la nivelul autorităţilor locale, comune şi oraşe. Nu ne mai putem permite să avem oraşe cu 2.500 de locuitori, aşa cum nu mai putem să avem comune cu 300-500. Avem 468 de comune, dacă nu mă înşel, care au sub 1.500 de locuitori, nu vor fi niciodată performante. 70% din comunele naţionale nu au suficiente resurse financiare proprii pentru a putea să-şi constituie un buget şi să trăiască din banii lor. Deci e foarte clar că astea trebuie să se întâmple şi căutăm într-o primă fază modalitatea de a avea o procedură de comasare voluntară. Comasarea voluntară, în opinia mea, ar trebui să fie în momentul ăsta la nivelul autorităţilor locale, comune şi oraşe, nu la nivelul judeţelor. Acolo cred că este vorba de o componentă mult mai largă şi de pe analiză criterială mult mai complexă decât atât”, a explicat Marian Neacşu.

El a spus că are „cunoştinţe” despre „destul de multe comunităţi” care doresc comasarea. În opinia vicepremierului, oraşele ar trebui să aibă cel puţin 10.000 de locuitori.

„Noi vom veni atunci pe un act normativ primar, care să construiască posibilitatea legală pentru a pune în operă ceea ce ne propunem. În opinia mea, actul normativ poate să fie adoptat undeva la jumătatea lunii martie şi va fi necesară pentru punerea lui în operă o perioadă de 4-6 luni de zile. Deci vom şti la 15 martie ceea ce avem de făcut şi care sunt companiile. (…) Datoriile sunt deja… mortul de la groapă nu se mai întoarce, ele sunt deja realizate, noi nu o să ne recuperăm vreodată ceva din datoriile alea, sau foarte puţin. Dar avem obligaţia ca de acolo încolo, fie alea, fie altele sau fie într-o altă formă, ele să devină profitabile şi să nu mai facă datorii. Dacă vreţi, chestiile mai de substanţă sunt cele care ţin de modalitatea de reorganizare a statului. Avem un stat supraponderal, greoi, inert. Avem nevoie să-l facem mai suplu şi mai eficient. Deci, la 15 martie vom şti exact unde vom tăia chirurgical lucrurile, unde vom pune ce avem de pus”, a spus Neacşu.

El a susţinut că, dacă nu va realiza restructurarea companiilor de stat, va „pune demisia pe masă”.