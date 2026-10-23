Neacșu: În situații critice, profesionalismul și experiența pot face diferența dintre viață și moarte

Ministrul Afacerilor Interne, Marian Neacșu, a felicitat polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă și toate structurile MAI mobilizate în urma incidentului naval produs vineri în Marea Neagră, el arătând că, în situații critice, profesionalismul, experiența și fiecare minut pot face diferența dintre viață și moarte.

”Felicit polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă și toate structurile Ministerului Afacerilor Interne mobilizate în urma gravului incident naval produs astăzi în Marea Neagră. Profesionalismul, rapiditatea intervenției și buna coordonare au permis preluarea și aducerea în siguranță la țărm a nouă marinari, salvați inițial de echipajul unei nave comerciale. În Portul Constanța, echipajele SMURD și celelalte resurse de intervenție au fost mobilizate pentru acordarea asistenței necesare”, a declarat Neacșu, potrivit unei postări pe pagina de Facebook a MAI.

Ministrul a arătat că asemenea misiuni demonstrează cât de importante sunt pregătirea oamenilor, dotarea corespunzătoare a structurilor de intervenție și capacitatea instituțiilor de a acționa împreună.

În situații critice, profesionalismul, experiența și fiecare minut pot face diferența dintre viață și moarte, a transmis Marian Neacșu.

”Le mulțumesc tuturor colegilor implicați pentru responsabilitatea, curajul și dedicarea cu care își îndeplinesc misiunile. Sunt oameni pe care România se poate baza în cele mai dificile împrejurări”, a mai spus ministrul Afacerilor Interne.

O navă comercială s-a scufundat vineri în Marea Neagră după ce a fost lovită de o dronă. Un marinar a murit și nouă au fost salvați.