Negrescu: Menținerea ratingului României în categoria recomandată investițiilor este o gură de oxigen, nu un moment în care să deschidem șampania

Menținerea ratingului suveran al României în categoria recomandată investițiilor reprezintă o gură de oxigen într-o mare de probleme cu care se confruntă România, a declarat sâmbătă, pentru AGERPRES, consultantul economic Adrian Negrescu, dar a subliniat că ‘nu este un moment în care să deschidem șampania’.

‘Este o gură de oxigen într-o mare de probleme cu care se confruntă România. Este un cartonaș galben pe care investitorii ni-l arată și care trebuie tradus printr-un răgaz pe care, încă o dată, agențiile de rating ni-l dau pentru a ne rezolva problemele legate de administrarea acestei țări’, a precizat Negrescu.

Acesta consideră că principala problemă a României în acest moment nu este situația financiară, ci lipsa decizională și absența unei echipe guvernamentale care să confirme parcursul asumat în fața investitorilor.

‘Nu se pune problema financiară în acest moment. Marea problemă a României în momentul de față o reprezintă lipsa decizională, absența unui program de guvernare, a unei echipe guvernamentale care să confirme într-un fel sau altul parcursul pe care noi ni l-am asumat în fața investitorilor, cei care împrumută România cu echivalentul a 1 miliard de euro pe săptămână. De aceea este absolut esențial să se trezească clasa politică și în acest al 13-lea ceas, să înțeleagă că această confirmare a ratingului investițional nu este un moment în care să deschidem șampania, ci să ne punem pe muncă, să creionăm un program de guvernare și să luăm măsurile de restructurare necesare pentru a ne asuma trei lucruri esențiale’, a afirmat economistul.

Cele trei obiective pe care România trebuie să le urmărească în perioada următoare sunt: reducerea deficitului bugetar, reducerea cheltuielilor publice și atragerea celor peste 20 de miliarde de euro din fonduri europene.

‘Cele trei lucruri esențiale sunt: reducerea deficitului bugetar, așa cum am convenit în acordul cu Comisia Europeană, doi – reducerea cheltuielilor publice și a datoriei statului, care crește de la o zi la alta, și trei – atragerea celor peste 20 de miliarde de euro din fonduri europene, fonduri de coeziune pe care noi le avem la dispoziție până anul viitor. Sunt fondurile de coeziune pentru perioada 2021-2027, 31 de miliarde de euro din care noi până acum n-am reușit performanța decât a lua 10 miliarde de euro’, a subliniat Negrescu.

De asemenea, consultantul economic a avertizat că timpul până la următoarea evaluare este limitat, iar autoritățile trebuie să vină cu un program de guvernare coerent, termene și ținte clare privind restructurarea cheltuielilor publice și creșterea veniturilor.

‘Acest cartonaș galben pe care ni-l dă S&P este valabil doar până în primăvară. Să nu uităm că din luna februarie agențiile vor veni din nou la București, iar dacă noi nu vom avea la acel moment un program de guvernare coerent, termene și ținte clare, cu măsuri de restructurare a cheltuielilor publice și de optimizarea încasărilor din economie, mi-e teamă că ideea de ‘junk’ va deveni realitate’, a adăugat Adrian Negrescu.

Agenția Standard & Poor’s (S&P) a reconfirmat vineri seara ratingul României la BBB-/A-3, cu perspectivă negativă, menținând România în categoria recomandată investițiilor, însă a arătat că există riscuri legate de implementarea consolidării fiscale și a transmis că prelungirea procesului de formare a guvernului ar putea îngreuna reducerea deficitului fiscal în anii 2027 și 2028.

S&P a subliniat în raportul publicat vineri seara că ar putea lua în considerare o retrogradare dacă se intensifică presiunile externe, de exemplu dacă dificultățile de pe piața energiei perturbă așteptările inflaționiste pe termen mediu ale României, slăbind totodată în mod semnificativ creșterea economică, balanța de plăți și rezultatele bugetare.

Pe de altă parte, agenția de evaluare financiară ar putea revizui perspectiva la stabilă dacă se reduc deficitele externe și fiscale ale României, oprind erodarea bilanțurilor guvernamentale și externe. Acest scenariu ar fi susținut de un plan politic credibil pe termen mediu, posibil ancorat într-un consens politic amplu, alături de o redresare a creșterii economice.