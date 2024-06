NEPI Rockcastle lansează SPOT Festival – cel mai lung festival neoficial

NEPI Rockcastle anunță lansarea SPOT Festival, cel mai lung festival neoficial desfășurat în rețeaua sa de centre comerciale din România. Timp de șase luni, SPOT Festival va reuni peste 35 de artiști consacrați, din genuri muzicale variate, care vor concerta pe 14 scene din centre comerciale situate în toată țara.

Conceptul SPOT Festival este o premieră pe piața locală și presupune, în afara concertelor, și o serie de experiențe, de la concursuri, promoții și colecții special lansate de magazine, până la activități și provocări captivante, organizate atât la fața locului, în centrele comerciale, cât și în mediul online, pe rețelele de socializare. Inițiatorii acestui concept își propun ca vizitatorii celor 14 centre comerciale unde va avea loc SPOT Festival, începând cu luna iunie, să intre în atmosfera de festival odată cu debutul verii. Astfel, publicul se va putea bucura de o experiență completă de festival, unde alături de concerte cu trupele și artiștii preferați, va beneficia de activități diversificate, unde buna dispoziție și relaxarea vor fi numitorii comuni. Spre deosebire de sezonul clasic al festivalurilor, care se încheie toamna, SPOT va continua seria petrecerilor până la finalul lui 2024.

Printre artiștii care aduc atmosfera de festival direct în mall-uri se numără: The Mono Jacks, Delia, Șuie Paparude, Holy Molly, Robin & The Backstabbers, Mario Fresh, Omul cu șobolani, Nicole Cherry, Coma, Vița de vie etc. Intrarea la concerte se obține prin aplicatia SPOT, care oferă acces gratuit, precum și o serie de surprize pregătite pentru toți utilizatorii care devin parte a celui mai lung festival neoficial din România. Participanții vor avea parte de concerte lunare, activități online și offline și concursuri menite să ducă distracția la cote și mai înalte. Festivalul are alături parteneri precum: Pantene, Head & Shoulders, Old Spice și Oral-B.

„SPOT Festival este un concept născut din dorința NEPI Rockcastle de a oferi mereu ceva în plus vizitatorilor, de la experiențe din zona artei sau culturii, la concerte cu artiști de top sau competiții sportive de anvergură. Prin acest nou proiect, ne-am concentrat pe muzică și pe modul în care aceasta unește oamenii, agregă comunitățile și aduce bună dispoziție. Muzica este un limbaj universal, pe care noi l-am adaptat fiecărui mall din portofoliu. Am ales cu atenție artiștii, astfel încât aceștia să se potrivească publicului țintă din fiecare centru comercial. În plus, am gândit o serie de activități și evenimente care să se lege de concerte, astfel încât oamenii să se simtă într-adevăr ca la un festival. Cred că centrele comerciale au ieșit de mult din sfera unor simple spații de cumpărături. Iar prin SPOT Festival, noi ducem cu un pas mai departe ideea de mall ca destinație”, arată Roxana Baias, Group Head of Marketing NEPI Rockcastle.

Potrivit reprezentanților NEPI Rockcastle, SPOT Festival, aflat la prima ediție, va continua și pe viitor, ca parte a angajamentului companiei de a oferi experiențe deosebite comunităților din jurul centrelor sale comerciale.

DESPRE NEPI ROCKCASTLE

NEPI Rockcastle este cel mai mare proprietar, dezvoltator și administrator de centre comerciale din Europa Centrală și de Est (ECE). Portofoliul companiei, în valoare de 6,8 miliarde de euro, cuprinde 2,2 milioane de metri pătrați în nouă țări din Europa Centrală și de Est. Compania este lider de piață în România și Polonia (cele mai mari două piețe ale NEPI Rockcastle), Bulgaria, Ungaria și Slovacia și deține centre comerciale în Croația, Republica Cehă, Lituania și Serbia. Creșterea NEPI Rockcastle este impulsionată printr-un program de dezvoltare în valoare de 650 de milioane de euro, însoțit de achiziții cu obiectiv de creștere, compania finalizând în 2022 achiziția a două active importante, Forum Gdansk Shopping Centre (Gdansk) și Copernicus Shopping Centre (Torun), ambele în Polonia. NEPI Rockcastle beneficiază de două avantaje strategice cheie – portofoliul său unic de spații de retail din Europa Centrală și de Est, creat în ultimii 15 ani, și echipa de peste 600 de specialiști cu un know-how unic, la nivel local, în domeniul proprietăților de retail.

De asemenea, compania a devenit membră a European Council of Shopping Places (ECSP) și a U.S. Green Building Council (USGBC, pentru a-și consolida poziția de lider de piață în industria de retail comercial.