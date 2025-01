Nicoleta Radu (PAID): Estimăm o creștere de 10% a portofoliului de polițe în 2025

Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale a ajuns anul trecut la un portofoliu de 2.350.000 de polițe, ceea ce înseamnă un grad de cuprindere de 24%, iar pentru 2025 estimează o creștere de 10%, potrivit directorului general al PAID, Nicoleta Radu.

‘ Uitându-ne retrospectiv la anul 2024, pot spune că anul a fost unul de creștere pentru PAID. Pe de o parte, portofoliul a crescut semnificativ, de la aproape 2 milioane de polițe, cât era la sfârșitul anului 2023, am ajuns acum la 2.350.000 de polițe, ceea ce înseamnă un grad de cuprindere de 24%. A fost o creștere cu 14% a numărului de polițe, de case asigurate. (…) În zona asigurărilor de locuințe, nu suntem atât de optimiști cât am fost până acum, dar estimăm totuși o creștere de 10% pe zona portofoliului nostru (în 2025 n.r), pentru că mizăm în continuare pe activitățile noastre de informare a populației’, a declarat, pentru AGERPRES, Nicoleta Radu.

Aceasta a subliniat că în 2024 PAID a avut ‘un număr impresionant’ de dosare de despăgubire, ca urmare a inundațiilor din Galați și Vaslui, aproape 500 de locuințe fiind reconstruite sau reparate pe bani care au venit din asigurarea obligatorie.

‘A fost un an în care am avut parte și de un eveniment natural destul de mare pentru România. Este vorba de inundațiile din Galați și Vaslui, din septembrie, unde a trebuit să facem dovada capacităților noastre operaționale, mai precis este vorba despre modul în care am reacționat și am plătit daunele ca urmare a acestor evenimente. Am reușit să plătim prima daună în 48 de ore de la data notificării acesteia. Am instrumentat pe medie aceste dosare în 39 de zile. Practic, am scăzut timpul de instrumentare foarte mult și, nu în ultimul rând, am avut un număr impresionant de dosare, aproape 500 de locuințe care au fost reconstruite sau reparate pe bani care au venit din asigurare obligatorie. Noi am plătit anul trecut 15,2 milioane de lei despăgubiri pentru inundații, ceea ce pe pentru noi înseamnă o sumă destul de mare.(…) Valoarea totală a despăgubirilor a fost de 20 de milioane de lei, din care 15,2 milioane de lei pentru inundații, 3 milioane de lei pentru cutremure și 1,47 pentru alunecări de teren. În 2023 acestea s-au ridicat la aproape 23 milioane de lei, iar în 2022 la 3 milioane de lei’, a explicat Nicoleta Radu.

Referitor la o posibilă scumpire a polițelor, directorul PAID a semnalat că există o serie de factori ce pot influența acest lucru, dar se va încerca ca nivelul să rămână cel stabilit în noiembrie 2023.

‘Există un context variat de factori care pot influența acest lucru. Cu toate acestea, am încercat foarte mult ca pentru anul care a trecut și pentru anul care urmează să absorbim din profiturile companiei toată această pierdere care se datorează creșterii costurilor cu despăgubirile, creșterii costului cu reasigurarea, astfel încât, cu responsabilitate, să înțelegem caracterul social al acestei polițe și să nu împovărăm și mai mult populația. Cu toate acestea, nu aș vrea să vând iluzii oamenilor. În măsura în care situația se va deteriora de așa manieră încât nu vom mai putea la un moment dat absorbi toate aceste costuri, desigur că vom discuta, împreună cu Autoritatea de Supraveghere Financiară, despre o posibilă majorare de primă, chiar și de o majorare a limitei de despăgubire, pentru că este absolut important pentru noi să rămânem în continuare o companie relevantă, pe care românii să se bazeze, deci o companie sustenabilă. Suntem într-un permanent dialog cu ASF și cu siguranță această măsură va fi bine cântărită. Dar, vom încerca pe cât posibil ca anul 2025 să fie un an în care prima va rămâne aceeași, cea pe care am stabilit-o în noiembrie 2023’, a punctat Nicoleta Radu.

Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID) este o societate de asigurare-reasigurare, cu capital privat, formată prin asocierea societăților de asigurare pentru încheierea de asigurări obligatorii de locuință, în conformitate cu prevederile Legii nr. 260/2008.

Conform prevederilor legii, PAID administrează sistemul de asigurare obligatorie a locuințelor, care acoperă trei riscuri de bază specifice României: – Cutremur – Inundații – Alunecări de teren.

Activitatea societății de asigurări PAID în România a început în februarie 2010, iar prima zi de emitere a asigurărilor obligatorii pentru locuințe a fost în data de 15 iulie 2010.