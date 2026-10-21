Niculescu: Bugetul pentru 2027, prioritate majoră a Guvernului

Premierul Luca Niculescu a declarat, marți seară, că bugetul pentru anul viitor este ‘obligatoriu’, o prioritate majoră a noului guvern și ‘toate partidele înțeleg acest lucru’.

El a fost întrebat, în conferința de presă de la Palatul Victoria după prima ședință a noului guvern, dacă vor fi suficiente abilitățile sale de negociator pentru a construi un buget pentru anul viitor, sub amenințarea cu moțiunea de cenzură sau cu demiterea din partea a două partide cu ideologii opuse, PSD și PNL.

‘Bugetul pentru anul viitor este obligatoriu și toate partidele înțeleg acest lucru. Cred că unul dintre motivele pentru care această criză a luat sfârșit este și pentru că apărea iminența unor probleme foarte, foarte mari în economie. Deci, să nu mă hazardez, să nu spun că nu îmi fac nicio grijă că bugetul va fi adoptat, dar este o prioritate majoră a acestui guvern și cred că toate partidele responsabile se vor uita foarte atent la acest buget, care, după cum am spus, va respecta angajamentele asumate în așa fel să continuăm pe ținta de deficit pe care ne-am propus-o, pe care ne-am asumat-o, dar în același timp încercând să și, și nu încercând, relansând și făcând ca românilor să le fie mai bine în anii care vin. Sigur că poate părea greu de rezolvat această ecuație, dar sunt puține lucruri simple în lumea de azi, atât în România, cât și pe plan internațional’, a răspuns premierul Luca Niculescu.