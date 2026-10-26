Niculescu: Coerența mixului de politici economice și dialogul constant Guvern-BNR, esențiale pentru macrostabilitate și creștere sustenabilă

Coerența mixului de politici economice și dialogul constant între Guvern și Banca Centrală sunt esențiale pentru susținerea unei creșteri economice sustenabile și pentru asigurarea stabilității macroeconomice, a transmis premierul Luca Niculescu, luni, după întâlnirea cu guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.

‘Am început săptămâna cu o întâlnire extrem de importantă și necesară, cu guvernatorul BNR, domnul Mugur Isărescu. Am discutat cu dânsul provocările actuale, principalele evoluții macroeconomice, dinamica finanțării externe, situația sectorului bancar, precum și perspectivele de dezvoltare ale economiei. Coerența mixului de politici economice și dialogul constant între Guvern și Banca Centrală sunt esențiale pentru susținerea unei creșteri economice sustenabile și pentru asigurarea stabilității macroeconomice. L-am informat pe domnul guvernator asupra priorităților Guvernului meu, axate, pe de o parte, pe disciplina financiară și utilizarea înțeleaptă și eficientă a banului public – cu menținerea în traiectoria agreată cu Comisia Europeană – și, pe de altă parte, pe relansarea economiei și atragerea de investiții, necesare pentru dezvoltarea țării și crearea de locuri de muncă’, a scris Luca Niculescu, într-o postare pe Facebook.

Șeful Guvernului i-a mulțumit guvernatorului BNR pentru deschiderea arătată față de acest dialog permanent.