Niculescu: Guvernul pe care îl conduc are ca obiectiv principal să aducă bani în țară, la buget și în economie

Premierul Luca Niculescu a declarat luni, după o întâlnire cu reprezentanții mediului de afaceri, că obiectivul principal al Guvernului este atragerea de bani la buget și în economie, fără a pune o presiune fiscală suplimentară asupra celor care susțin activitatea economică.

”Trebuie să repornim motoarele economiei, să îi ajutăm pe cei care oferă locuri de muncă, nu să îi sufocăm în taxe și birocrație. Am avut astăzi un dialog foarte bun și aplicat cu reprezentanții mediului de afaceri din România: Concordia, Confederația Antreprenorilor și Investitorilor din România, Romanian Business Leaders, Asociația Oamenilor de Afaceri din România, Confederația Națională pentru Antreprenoriat și Întreprinderi Mici și Mijlocii. Este esențială schimbarea de abordare a statului față de cetățeni și față de mediul de afaceri. Pentru a reporni motoarele economiei, investitorii au nevoie de un Guvern care să le fie partener corect, să ofere predictibilitate și pârghii de dezvoltare, stabilitate și să-și achite la timp obligațiile, să susțină sectoarele strategice, să stimuleze inovarea și să protejeze capitalul românesc.La fel de important este ca statul să-și probeze corectitudinea prin reducerea risipei, cheltuirea mai eficientă a banului public, combaterea evaziunii și îmbunătățirea colectării”, a afirmat premierul într-o postare pe Facebook.

El a evidențiat și oportunitățile economice pe care le-ar putea aduce aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE),

”România este mai aproape ca niciodată de aderarea la OCDE. Este o oportunitate foarte mare pentru investiții, pentru accesul la capital, la piețe externe, la tehnologii moderne, dar și pentru modernizarea instituțiilor noastre.În aceste linii vom continua dialogul constant cu mediul de afaceri pentru că împreună, stat și investitori, avem un obiectiv major – o viață mai bună pentru oameni. Tinerii noștri au nevoie de locuri de muncă mai bine plătite, de noi oportunități și de speranța unei vieți mai bune acasă, în România. Doar împreună – statul român, mediul de afaceri, societatea – putem construi un viitor mai bun pentru națiunea noastră”, a afirmat Niculescu.

Premierul a mulțumit reprezentanților mediului de afaceri pentru toate propunerile făcute echipei guvernamentale în cadrul întâlnirii.

La reuniune au mai participat, alături de premier, Marian Neacșu – vicepremier și ministrul Afacerilor Interne, Alexandru Nazare – ministrul Finanțelor, Daniel-Cătălin Zamfir – ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Costinel-Bogdan Dumitru – ministru delegat pentru digitalizare și inteligență artificială, Dumitru Chisăliță – ministrul Energiei, Marcel-Alexandru Stoica – ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Petre-Florin Manole – ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Luminița Odobescu – consilier de stat, Cancelaria Prim-ministrului, Mihaela Ștefan – secretar de stat.