Niculescu: Guvernul stabilește calendarul pentru lansarea etapizată a portofelului de identitate digitală

Premierul Luca Niculescu a anunțat că Guvernul va stabili în ședința de joi calendarul pentru lansarea etapizată a proiectului RO Wallet, portofelul de identitate digitală.

‘Facem un nou pas în digitalizarea serviciilor publice. La propunerea domnului viceprim-ministru Marian Neacșu, stabilim calendarul pentru lansarea etapizată a proiectului RO Wallet – portofelul de identitate digitală, începând cu ianuarie, anul viitor și pentru a-l face funcțional’, a spus prim-ministrul în debutul ședinței de guvern.

El a menționat că prin acest proiect cetățenii vor avea acces direct, de pe telefon, la datele de identitate și la documentele digitale de care au nevoie.

‘Proiectul va fi dezvoltat în acord cu modelul european de identitate digitală, cu respectarea confidențialității și cu protecția datelor personale, cu un obiectiv simplu: mai puțină birocrație, mai puține drumuri la ghișeu, servicii publice care să fie mai ușor de folosit, pentru că digitalizarea nu este doar despre tehnologie. Trebuie să fie înainte de toate despre respectul pentru timpul cetățenilor și despre un stat care nu le complică viața, ci o face mai simplă’, a precizat Niculescu.