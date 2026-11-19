Premierul Luca Niculescu a declarat joi, în legătură cu delegarea unor competențe către vicepremierul Marian Neacșu, că acesta este unul dintre cei mai competenți, meticuloși și bine pregătiți oameni din administrația română.

Prezent la un forum de afaceri franco-român, Luca Niculescu a fost întrebat de jurnaliști cum comentează faptul că în spațiul public se vehiculează că Marian Neacșu este ‘al doilea premier’, după ce i s-au delegat atribuții de coordonare și avizare în cadrul Guvernului.

‘Domnul Neacșu este unul dintre cei mai competenți, meticuloși și bine pregătiți oameni din administrația română. A lucrat cu multe guverne. Eu îl cunosc de aproximativ 4 – 5 ani, de când mă ocup de aderarea la OCDE. Am lucrat foarte bine cu domnia sa. Atunci cred că era la domnul Ciucă. Pe urmă a lucrat cu domnul Ciolacu. A lucrat și în guvernul domnului Bolojan. Și am văzut chiar oameni din opoziție care îi lăudau, îi recunoșteau meritele sale tehnice, care sunt incontestabile. Faptul că l-am desemnat să se ocupe de avizarea acțiunilor cu un impact bugetar, a actelor cu un impact bugetar în Guvern, mi se pare că adaugă un filtru suplimentar, pentru că, încă o dată, suntem în perioada construirii bugetului, avem nevoie să fim extrem de atenți la toate cheltuielile pe care le aprobăm. Și, apoi, sigur, se ocupă și de coordonarea funcțională a unor ministere. Sunt ministerele din zona social-democrată. Este ce se întâmpla și în anii trecuți, în guvernele trecute, dar atunci, clar, erau mai mulți viceprim-miniștri și fiecare dintre ei se ocupa de partidul din care era, de partidul din care făcea parte’, a spus Luca Niculescu.

Decizia premierului Luca Niculescu prin care sunt stabilite atribuțiile vicepremierului Marian Neacșu, ministru al Afacerilor Interne, a fost publicată miercuri în Monitorul Oficial al României.

Potrivit deciziei, ‘în scopul asigurării îndeplinirii priorităților majore din Programul de guvernare’, Marian Neacșu, în calitate de viceprim-ministru, avizează proiectele de acte normative cu impact bugetar elaborate de 15 ministere și asigură coordonarea funcțională a 11 ministere și structuri.