Niculescu: Obiectivul meu este clar, să salvăm fiecare euro pe care România îl poate încasa prin PNRR

Premierul Luca Niculescu a anunțat că, vineri, după ședința de Guvern, va convoca o reuniune de evaluare cu miniștrii responsabili de îndeplinirea jaloanelor restante din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Niculescu a subliniat că termenele sunt foarte strânse și că România nu își poate permite să piardă fonduri europene din cauza întârzierilor sau a lipsei de coordonare.

‘Al doilea subiect, astăzi, este legat de fondurile europene. Tot astăzi, după ședința de Guvern, am convocat o reuniune de evaluare cu miniștrii responsabili de îndeplinirea jaloanelor restante din PNRR. Avem termene foarte, foarte strânse, nu ne putem permite să pierdem bani europeni din cauza unor întârzieri, din cauza lipsei de coordonare. Și obiectivul meu este foarte clar, să salvăm fiecare euro pe care România îl mai poate încasa prin PNRR, pentru că sunt bani care, după cum știți, înseamnă investiții, înseamnă investiții în spitale, în școli, în infrastructură, în modernizarea acestui stat, sunt bani, evident, de care România are nevoie. Și vreau ca fiecare ministru să știe exact ce are de făcut și cine răspunde pentru îndeplinirea angajamentelor și cât de rapid pot fi făcute aceste angajamente. După cum spuneam, termenul este foarte scurt’, a declarat Luca Niculescu, vineri, la începutul ședinței de Guvern.