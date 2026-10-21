Niculescu: PSD e partidul care și-a asumat guvernarea. Invitația fusese făcută și către alte partide

Premierul Luca Niculescu a declarat, marți, că PSD este partidul care și-a asumat guvernarea, deși invitația fusese lansată și către alte partide să intre în noul Executiv.

El a fost întrebat, într-o conferință de presă susținută la Palatul Victoria, cum se simte să facă parte dintr-un guvern majoritar PSD, având în vedere că a lucrat în redacții cu orientare de dreapta, Niculescu a replicat că sentimentele sale ‘contează cel mai puțin’ și că importantă este asigurarea guvernării.

‘Președintele României, când m-a desemnat pentru a încerca să formez un guvern, după trei tentative care nu funcționaseră, mi-a lăsat o plajă largă de alegeri: guvern politic, guvern mixt sau un guvern tehnocrat. Contează mai puțin ce simt eu, contează rezultatul. Rezultatul este că, după șase luni de criză, avem un guvern cu puteri depline. PSD este partidul care și-a asumat guvernarea. Invitația fusese făcută și către alte partide, alte partide care au decis să nu intre la guvernare, dar unele dintre ele au susținut învestirea acestui guvern în Parlament și pentru aceasta vreau să le mulțumesc, pentru că ne permite să avem un guvern. Sentimentele mele contează cel mai puțin. Ceea ce contează este să avem un guvern care să funcționeze’, a răspuns premierul Niculescu.

Totodată, întrebat dacă există posibilitatea introducerii unor taxe noi, Luca Niculescu a menționat că trebuie analizată situația fiscal-bugetară de până la finalul anului. El a adăugat că nimeni nu își dorește să introducă taxe noi și că Guvernul va face tot ce este posibil pentru ca persoanele vulnerabile să fie protejate.

‘Deficitul este ceva în care trebuie să ne încadrăm, face parte din acordurile internaționale la care participăm, angajamentele pe care ni le-am asumat. Și știți cât de fragilă este linia pe care ne aflăm. Am trecut de trei agenții de rating cu bine, dar foarte la limită, la mijlocul acestui an. Avem vizita lor din nou la începutul anului viitor și aici vreau să-i mulțumesc ministrului Alexandru Nazare pentru efortul remarcabil pe care l-a făcut pentru ca România să rămână în această zonă. Colegilor de la Banca Națională, de asemenea. În ceea ce privește cifre exacte, sincer, vi le pot da după ce vedem ceva mai bine cum stăm cu încheierea acestui an din punct de vedere fiscal-bugetar’, a afirmat Niculescu.

El a mai spus că Guvernul va face tot ce este posibil pentru a găsi resurse bugetare în vederea adoptării măsurilor sociale susținute de PSD.

‘Vom face tot ce putem pentru a găsi resurse în spațiul fiscal-bugetar de care dispunem. Există câteva piste pe care le-am mai evocat. O colectare mai bună – deja ANAF a început să colecteze mai bine. O creștere economică, pe care sperăm să o avem anul viitor. Dacă vă uitați la prognoze, sunt de aproximativ 2%. Și investiții, o creștere a investițiilor plus o utilizare cât mai bună a fondurilor europene. Și aici, împreună cu colegii de la MIPE, cu ministrul Ghigiu vom acționa foarte repede în acest sens. Probabil chiar săptămâna viitoare vom avea mai multe vești’, a spus noul prim-ministru.

Niculescu a adăugat, de asemenea, că aderarea României la OCDE ar urma să deblocheze fonduri de investiții.

‘Sper ca și acest lucru să se întâmple foarte curând’, a mai afirmat șeful Guvernului.