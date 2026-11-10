Niculescu: România a făcut progrese în domeniul protecției copilului, dar nu întotdeauna sistemul funcționează cum ar trebui

România a făcut progrese în domeniul protecției copilului, dar pentru ca sistemul să fie îmbunătățit este nevoie ca instituțiile responsabile să lucreze împreună pentru a transforma recomandările din proiectele dedicate în schimbări care să fie resimțite în viața de zi cu zi, a declarat, luni, premierul Luca Niculescu.

Șeful Executivului a participat, la Palatul Victoria, la conferința de încheiere a proiectului ‘Consolidarea răspunsului la violența împotriva copiilor prin politici mai bine fundamentate și capacitate instituțională sporită’, realizat de Ministerul Muncii, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, UNICEF România, Secretariatul General al Guvernului, alături de parteneri din Polonia și de la Comisia Europeană.

‘Suntem astăzi la Palatul Victoria pentru a încheia un proiect important realizat împreună cu partenerii noștri din Polonia, cu Comisia Europeană, cu UNICEF. Sigur, este un proiect despre politici, despre instituții publice, dar, înainte de toate, aș spune că este vorba despre un proiect pentru copii, despre siguranța lor, despre încrederea pe care trebuie să o aibă în adulți și despre dreptul fiecăruia de a crește fără teamă. În ultimele săptămâni am vorbit mult în România despre violența în rândul copiilor și adolescenților și, din păcate, de multe ori ajungem să discutăm despre aceste chestiuni atunci când se întâmplă o dramă și nu ar trebui să așteptăm un astfel de eveniment pentru a vedea că un copil are nevoie de ajutor’, a subliniat Niculescu.

Potrivit acestuia, datele privind violența copiilor sunt grăitoare. ‘Anul trecut, Direcțiile de protecția copilului au înregistrat peste 20.000 de cazuri de abuz, de neglijare și de exploatare, dar știm, în același timp, că multe dintre aceste situații nu ajung întotdeauna în atenția autorităților, iar studiile pe care le-ați realizat în cadrul acestui proiect ne arată dimensiunea problemei, adică peste un milion de copii din România s-au confruntat cu cel puțin o formă de violență de-a lungul vieții și aproximativ 600.000 au trecut printr-o asemenea experiență numai în ultimul an’, a explicat prim-ministrul.

El a solicitat instituțiilor responsabile o mai mare implicare. ‘Nimeni nu poate nega faptul că România a făcut progrese în domeniul protecției copilului. Avem instituții, avem legislație, avem oameni dedicați, dar trebuie să recunoaștem că nu întotdeauna sistemul funcționează așa cum am dori și așa cum ar trebui. Uneori instituțiile sunt cele care nu comunică suficient între ele, alteori reacția vine prea târziu, iar, câteodată, semnele pe care le dă un copil în pericol trec neobservate. Proiectul pe care îl încheiem astăzi ne ajută să înțelegem mai bine fenomenul și, mai ales, să spunem ce putem face concret. Foaia de parcurs propune șapte direcții strategice, 57 de măsuri de la prevenire și identificare timpurie a violenței până la intervenție, recuperare și reintegrare. Este bine că avem un plan, dar un plan e bine să nu rămână numai pe hârtie. De aceea, solicit instituțiilor responsabile să lucreze împreună, să transforme aceste recomandări în schimbări pe care copiii și familiile lor să le simtă în viața de zi cu zi’, a transmis Niculescu.

Conform acestuia, violența împotriva copiilor nu este doar o problemă a instituțiilor de protecție socială, ci o problemă a întregii societăți, a părinților, a școlii, a comunităților, a autorităților și, într-o anumită măsură, a fiecărui cetățean.

‘Avem nevoie nu numai de instituții, avem nevoie de societate civilă, de presă și de toți cei care pot să contribuie la schimbarea mentalităților’, a evidențiat premierul.

El le-a transmis un mesaj reprezentanților Consiliului Național al Elevilor prezenți la conferință: ‘Aveți dreptul să fiți în siguranță, aveți dreptul să fiți respectați, să fiți ascultați, aveți dreptul să cereți ajutor atunci când vă este greu sau când cineva vă face rău. Vreau să știți că responsabilitatea de a vă proteja este a noastră, a adulților. Nu voi trebuie să învățați să trăiți cu violența, ci noi trebuie să facem tot ceea ce putem pentru a o opri’.