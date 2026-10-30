Niculescu: Vom prelungi cu încă trei luni aplicarea măsurilor pentru limitarea majorărilor la prețul motorinei

Guvernul va prelungi, în reuniunea de vineri, cu încă trei luni, perioada de aplicare a măsurilor pentru limitarea majorărilor la prețul motorinei, a anunțat prim-ministrul Luca Niculescu.

‘Pregătirea pentru iarnă, cum am spus, un alt subiect important. Vă rog să puneți accentul pe monitorizarea situației privind necesarul de energie, inclusiv din depozitele de gaze, și funcționarea sistemului. Ne preocupă, de asemenea, creșterea prețului la carburant, suportată din ce în ce mai greu de români, și ca măsură de sprijin vom prelungi astăzi cu încă trei luni perioada de aplicare a măsurilor pentru limitarea majorărilor la prețul motorinei ‘, a declarat Niculescu, la începutul ședinței de Guvern.