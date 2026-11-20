România își dorește pacea, dar nu o pace ‘cu orice preț’, ci una care să fie ‘justă’ și ‘durabilă’, care trebuie să respecte independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei, a declarat, joi, premierul Luca Niculescu, la Forumul București, organizat de Institutul Aspen România și German Marshall Fund of the United States.

‘E important să nu pierdem din vedere un lucru și anume că Europa are deja fundații solide pe care își construiește securitatea. NATO și Uniunea Europeană au contribuit decisiv la pacea, libertatea și prosperitatea de care ne-am bucurat în ultimele decenii și nu avem voie să punem sub semnul întrebării ceea ce am construit împreună. (…) Războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei se desfășoară chiar la granițele noastre. Sunt drone care încalcă spațiul aerian, amenințări la adresa navigației comerciale, atacuri asupra infrastructurii din regiunea Mării Negre. În același timp, ne confruntăm cu dezinformare, cu tentative de manipulare, cu acțiuni care urmăresc să slăbească încrederea în democrație. Acestea nu sunt amenințări teoretice, sunt realități cu care noi, românii, cu care vecinii noștri ne confruntăm. Rusia încearcă să justifice un război ilegal prin propriile preocupări de securitate. Dar securitatea unui stat nu poate fi construită prin încălcarea suveranității, prin încălcarea frontierelor altui stat, prin război. Deci, vreau să fiu foarte clar că ne dorim pacea. România își dorește pacea, dar nu o pace cu orice preț. Vrem o pace care să fie justă și durabilă, care trebuie să respecte independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei’, a transmis Niculescu.

El a subliniat că securitatea Ucrainei este strâns legată de securitatea întregii Europe și, de aceea, europenii trebuie să fie prezenți la masa negocierilor.

‘Nicio decizie privind viitorul securității europene nu poate fi luată fără europeni. Acestea sunt principii de la care nu putem și la care nu vom renunța și România își asumă responsabilitățile care îi revin. Suntem membri ai NATO, suntem membri ai Uniunii Europene, știm cât de mult contează aceste apartenențe la cele două instituții pentru siguranța cetățenilor noștri. De aceea, continuăm să investim în apărare, să ne dezvoltăm capacitățile militare, să lucrăm îndeaproape cu aliații și partenerii noștri în special aici, în regiunea Mării Negre. Dar, cred că avem și o responsabilitate mai largă și anume de a contribui la o Europă care are mai multă încredere în propriile forțe, care poate acționa atunci când este nevoie și care rămâne un partener puternic, un partener credibil al Statelor Unite, pentru că relația transatlantică este esențială pentru securitatea noastră și o Europă mai puternică înseamnă și un NATO mai puternic’, a mai evidențiat prim-ministrul.