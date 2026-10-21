Nicușor Dan: Există o așteptare a românilor pentru reforme și astea trebuie îndeplinite sau măcar începute

Există o așteptare a românilor pentru reforme, iar acestea trebuie îndeplinite sau măcar începute, a declarat, marți, președintele Nicușor Dan, după jurământul de învestitură depus de membrii Guvernului condus de Luca Niculescu.

‘Există obligațiile financiare pe care România și le-a asumat, și nu într-un mod abstract, ci pentru ca să-și protejeze evoluția economică viitoare. Astea sunt niște constrângeri, există așteptări pe care românii le au și trebuie găsit bunul echilibru între constrângeri și așteptări. Există o așteptare a românilor pentru reforme și astea trebuie îndeplinite sau măcar începute și – foarte important și mă bucur că există un portofoliu dedicat pentru digitalizare și inteligență artificială – România trebuie să privească înainte, economic, să se conecteze cu punctele în care se joacă economia globală. Are niște avantaje competitive și trebuie să aibă curajul să o facă’, a afirmat șeful statului, la Palatul Cotroceni.

El a mulțumit atât fostului premier, cât și celor care au fost propuși de acesta pentru a forma un guvern.

‘Aș vrea să încep cu câteva cuvinte despre trecut. Vreau să mulțumesc primului ministru Ilie Bolojan și cabinetului pe care l-a avut pentru efortul pe care l-au făcut în această perioadă. Bineînțeles că fiecare are propriile evaluări și nu o să le fac eu pentru ceilalți. Ce pot eu să spun despre primul ministru, despre miniștri, și cei de dinainte de moțiune și cei de după – că au muncit, fiecare dintre ei, enorm de mult și s-au dedicat pentru zona de activitate pe care o aveau în competență. Vreau să mulțumesc de asemenea pentru că în această perioadă de cinci luni și jumătate în care nu am avut Guvern cu puteri depline România a funcționat totuși’, a transmis Nicușor Dan.

Președintele a amintit dosarele majore ale României.

‘Vă aduc aminte, am avut de închis PNRR, am avut de derulat programul SAFE, am avut de închis capitole de negociere OCDE, am avut niște evaluări ale agențiilor de rating și în toată această perioadă a existat pe subiectele importante cu adevărat colaborare între partidele politice și asta e un semn de maturitate pentru democrația noastră. Vreau să mulțumesc de asemenea lui Eugen Tomac, lui Adrian Veștea și lui Siegfried Mureșan pentru încercările de a face un Guvern împreună cu persoanele care au încercat să facă asta, în special cele care nu veneau din zona politică, pentru că tot timpul e dificil să vii dintr-o zonă profesională în care ai adunat niște ani de experiență, o recunoaștere profesională și să sari în spațiul mediatic … e un act de curaj. Îl felicit pe Luca Niculescu, care a reușit în timpul ăsta scurt să facă un program, o echipă și, foarte important, să obțină voturile majorității parlamentare, să afle că are niște abilități pe care va trebui să le exercite din plin în perioada următoare. O să fie mai greu decât a fost acum, dar am încredere că va reuși să găsească echilibrul bun în discuția în special cu Parlamentul’, a spus Nicușor Dan.