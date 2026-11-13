Nicușor Dan: În momentul acesta Rusia nu dorește în mod real o discuție despre încetarea focului

Președintele Nicușor Dan a declarat, joi, că în momentul acesta Rusia nu dorește în mod real o discuție despre încetarea focului sau despre pace.

Într-o conferință de presă susținută după ce a participat la cea de a noua reuniune a Comunității Politice Europene, găzduită de Irlanda, Nicușor Dan a fost întrebat care este opinia sa în legătură cu desemnarea unui reprezentant al Europei care să stea de vorbă cu Federația Rusă.

‘Cred că orice reprezentant, în măsura în care poate să influențeze Rusia să vină la masa negocierilor pentru încetarea focului sau și mai bine pentru o pace sau și mai bine pentru o pace negociată și durabilă, este binevenit. Cred, de asemenea, că este important ca poziția Europei cu privire la arhitectura de securitate europeană post-conflict, baze NATO, toate lucrurile astea, să fie exprimate de către un reprezentant al Europei. Cred că o să fie discuția asta mâine. Ce e cel mai important în momentul acesta este că Rusia nu dorește în mod real, așa cum o spun de un an și jumătate, Rusia nu dorește în mod real o discuție despre încetarea focului sau despre pace. Și atunci discuția e cumva teoretică’, a afirmat șeful statului.

El a adăugat că statele care doresc o pace stabilă în Europa și o ordine internațională bazată pe reguli trebuie să continue să acționeze.

‘Ce e important în momentul acesta este ca statele care doresc o pace stabilă în Europa, care doresc o ordine internațională bazată pe reguli, să continue să acționeze, chiar dacă e dureros să iei niște bani din bugetul tău național să îi duci către Ucraina, dar este singurul mod, sau sancțiunile economice care la un moment dat îți vor afecta și economia, dar este singurul mod în care să aperi Europa de ceva mult, mult mai rău decât ce este azi’, a spus președintele.