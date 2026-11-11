Nicușor Dan: În momentul de față eu nu am vreo suspiciune că vreunul din contractele SAFE ar avea vreo problemă

Președintele Nicușor Dan a declarat, marți, că în momentul de față nu are vreo suspiciune că vreunul din contractele SAFE ar avea vreo problemă.

El a fost întrebat în conferința de presă de la Palatul Cotroceni dacă, după aprobarea în CSAT a documentului privind analiza programului SAFE, a știut de negocierile purtate de Guvernul Bolojan cu compania Rheinmetall pentru a acorda ‘suma uriașă de 5,7 miliarde de euro, chiar și pentru, atenție, echipamente pe care Rheinmetall nu le-a făcut niciodată, precum navele’.

‘Procesul SAFE a fost un proces complex, structurat pe mai multe niveluri de detaliu. Evident că lucrurile cele mai importante le-am cunoscut din toată negocierea, din toate evaluările pe oferte posibile, din evaluări pe echipamente posibile, desigur. Evident că am știut, nu știu dacă suma este exact 5,7 miliarde, dar am știut că este o sumă consistentă care, în urma discuțiilor, evaluărilor, merge către Rheinmetall, da’, a răspuns Nicușor Dan, într-o coonferință de presă.

Totodată, șeful statului a fost întrebat dacă poate face publice anumite documente legate de contractele semnate cu Rheinmetall pentru că ‘percepția publică este că s-a dat un mare tun cu banii românilor’ și că la Direcția Națională Anticorupție ‘sunt trei anchete, trei cercetări penale cu privire la modul în care s-au acordat acești bani SAFE’.

‘E evident că orice fel de cercetare este binevenită, (…) cercetare penală înseamnă că cineva a făcut o sesizare și Parchetul a început să cerceteze. Eu în momentul de față nu am vreo suspiciune că vreunul din contractele SAFE ar avea vreo problemă ‘, a declarat președintele Dan.

În context, el a subliniat că în momentul în care s-a dezbătut toată această procedură pe SAFE, a fost stabilit ca ‘un procent important din producția pentru, fie că sunt echipamente finite, fie că sunt subansamble, să fie făcute în România’.

‘Mai departe, este extrem de important ca noi să urmărim ca obligațiile pe care firmele cu care am semnat și le-au luat să fie respectate, pentru că istoria ne spune că de multe ori România a semnat contracte de furnizare de echipamente, echipamente militare, companiile cu care am semnat și-au luat obligații de așa numit offset, dar că în practică nu s-a întâmplat nimic’, a declarat Dan.

El a adăugat că documente legate de acest contract cu SAFE pot să fie făcute publice, atât timp cât nu afectează secretul militar.

‘Sigur, sigur, orice nu este afectat de vreun secret militar sau de vreun angajament de confidențialitate pe care ni le-am luat deja, poate să fie făcut public’, a mai specificat președintele Nicușor Dan.