Nicușor Dan: La Consiliul European s-a vorbit despre riscurile pe care inteligența artificială le poate crea

Președintele Nicușor Dan a declarat vineri că la reuniunea informală a Consiliului European, găzduită de Irlanda, au fost abordate riscurile pe care inteligența artificială le poate crea și s-a discutat despre responsabilitate și reglementare.



‘Sfârșitul Consiliului European informal. Asta înseamnă că nu s-au luat decizii, ci doar au existat poziționări de principiu pe toate subiectele care urmează să fie concretizate în etape viitoare. O mare parte din discuție s-a concentrat pe inteligența artificială, din mai multe perspective. În linii mari, o perspectivă economică, pentru că trăim o revoluție economică cu inteligența artificială. Timpul este foarte important și dezvoltarea acestei noi industrii este legată de foarte multe elemente, alte elemente economice, cum ar fi piața de capital, cum ar fi reglementarea afacerilor în interiorul Uniunii Europene și – foarte, foarte importantă – energia, pentru că există o dependență foarte mare de cantitatea și de prețul energiei, eficiența acestei noi industrii. Dintr-o altă perspectivă, s-a vorbit despre – și a fost o discuție interesantă – despre riscurile pe care inteligența artificială le poate crea și foarte mult despre responsabilitate și despre cum să se reglementeze’, a spus Nicușor Dan la finalul reuniunii informale a Consiliului European.

El a adăugat că dacă într-un lanț de decizie în care sunt mai mulți operatori de inteligență artificială și pentru care nu există, pentru fiecare dintre ei, un control uman și dacă se întâmplă la sfârșitul acestui proces un accident, trebuie să existe o responsabilitate.

‘Și aici discuția este foarte complicată: cum să reglementezi astfel încât să ai siguranță; pe de altă parte, să nu întârzii o competiție economică ce se anunță foarte intensă. Și s-a vorbit și de impactul social pe mai multe paliere, pentru că, evident, inteligența artificială aduce competitivitate, aduce eficiență companiilor. Vor exista, într-un viitor nu foarte îndepărtat, specializări economice în care omul va fi înlocuit de inteligența artificială și asta va ridica probleme sociale. Cum putem să facem ca educația să nu fie afectată de acest fenomen, cum există tentația să o facem, pentru că elementul esențial în educație este capacitatea umană de a genera un proces cognitiv cu etape, cu conexiuni și cu un rezultat final. Și dacă cumva uităm de acest proces și suntem tentați să mergem direct la rezultatul final pe care inteligența artificială ni-l dă, nivel la care a ajuns azi, riscul pentru nivelul de educație poate să fie foarte mare. Asta a fost discuția despre inteligența artificială și ea va fi continuată la Consiliul European din februarie, în mod intens’, a menționat președintele Nicușor Dan.