Nicușor Dan: Mesajul meu pentru români este unul de încredere în capacitatea noastră de a construi o țară stabilă

Președintele României, Nicușor Dan, s-a aflat duminică, de Ziua Armatei, în mijlocul militarilor de la Baza 86 Aeriană ”Locotenent Gheorghe Mociorniță” din Borcea, județul Călărași, ocazie cu care a transmis românilor un mesaj ”de încredere în capacitatea noastră de a construi o țară stabilă, solidă, bine ancorată în valorile marii familii europene”.

”Armata este o instituție simbol a României și, deloc întâmplător, instituția în care românii au cea mai mare încredere, pentru că, într-o lume marcată de incertitudine, Armata inspiră în continuare acele valori de care societatea are atâta nevoie: seriozitate, disciplină și datorie împlinită. Sunt valori afirmate și apărate generație după generație, cu mult curaj și nu de puține ori cu prețul vieții. Acestor eroi le datorăm libertatea noastră, iar sacrificiul lor nu va fi uitat niciodată. Mesajul meu pentru români este unul de încredere în capacitatea noastră de a construi o țară stabilă, solidă, bine ancorată în valorile marii familii europene, o țară în care să trăim în siguranță, protejați prin parteneriatul strategic cu Statele Unite și apartenența la NATO. Un rol important în această construcție a unei Românii sigure revine Armatei. Militarii noștri – activi, în rezervă sau în retragere – sunt profesioniști de elită, testați în misiuni grele, cu cariere marcate de performanțe, care au câștigat respectul și admirația aliaților noștri”, a spus președintele.

Nicușor Dan a vorbit și despre șansa României de a-și întări rezistența în această perioadă ‘marcată de riscuri majore’, prin investiții semnificative în modernizarea și înzestrarea forțelor armate.

”Traversăm o perioadă marcată de riscuri majore, dar trebuie să ținem cont de un lucru important: statele puternice nu doar supraviețuiesc crizelor, ci le transformă în oportunități. Dinamica globală actuală este șansa noastră de a ne întări rezistența la șocuri prin dezvoltarea unei economii moderne, competitive și prin investiții într-o apărare puternică. Avem și vom avea un buget solid pentru apărare, conform angajamentelor asumate de România în cadrul NATO. Păstrăm în centrul preocupărilor cea mai importantă resursă, oamenii, pentru a le asigura condiții de muncă adecvate și posibilitatea de a se dezvolta profesional. În aceeași măsură, investim semnificativ în modernizarea și în înzestrarea forțelor armate, precum și în instruirea militarilor noștri, alături de aliați și parteneri. O armată puternică se bazează pe o economie puternică. Înzestrarea militară și relansarea industriei noastre de apărare sunt indisolubil legate. Prin programul SAFE, producem și procurăm tehnică militară modernă pentru militarii noștri și, în același timp, investim în fabrici românești, creăm locuri de muncă și dezvoltăm infrastructura utilă deopotrivă Armatei, dar și populației civile”, a afirmat președintele țării.

El a făcut referire și la amenințările ”fără precedent” din Marea Neagră și a dat asigurări că România este pregătită să acționeze ”ferm pentru a descuraja și, dacă va fi cazul, pentru a neutraliza orice amenințare la granițele noastre”.

”Războiul Rusiei împotriva Ucrainei generează, astăzi, amenințări fără precedent la Marea Neagră, care ajung până în apele teritoriale și în zona economică exclusivă a României, punând în pericol securitatea noastră și libertatea de navigație. Alături de aliații din NATO și parteneri din Uniunea Europeană, vom acționa ferm pentru a descuraja și, dacă va fi cazul, pentru a neutraliza orice amenințare la granițele noastre. În acest context, doresc să mulțumesc aliaților noștri spanioli, care participă în prezent la misiunile de poliție aeriană alături de piloții Forțelor Aeriene Române, precum și celorlalți militari aliați care se instruiesc împreună cu camarazii români pe teritoriul țării noastre”, a declarat Nicușor Dan,

Președintele României i-a felicitat pe militarii de la Baza 86 Aeriană ”Locotenent Gheorghe Mociorniță” pentru modul în care își desfășoară misiunile de poliție aeriană, menționând cele două drone doborâte zilele trecute în spațiul aerian românesc.

”Nu am ales întâmplător să fiu astăzi, aici. Cu toții sunteți, la propriu, în prima linie de apărare a spațiului aerian al României. Ați demonstrat-o fără ezitare doar în urmă cu câteva zile, când ați doborât cu precizie două drone ostile din spațiul nostru aerian. Vreau să vă felicit pentru modul exemplar în care vă protejați țara. Dincolo de misiunile de poliție aeriană, România demonstrează aici, la Borcea, nu doar că beneficiază de securitate, ci că este un furnizor de securitate dincolo de granițele sale. Prin Centrul european de instruire F16, ați transformat această bază într-un hub regional de excelență. Pregătirea comună a piloților români, aliați și parteneri nu reprezintă doar un simplu exercițiu de antrenament comun; înseamnă interoperabilitate, reacție rapidă în situații de criză și descurajare”, a transmis Nicușor Dan.