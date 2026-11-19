Președintele Nicușor Dan a declarat joi că este necesară o strategie AI a statului român și a făcut referire la utilitatea unei procesări automate a documentelor în relația cu românii de peste hotare.

Prezent la a II-a ediție a Summitului pentru Guvernanță Digitală, președintele a afirmat că folosește un instrument AI pentru sinteze.

‘Instrumentul de AI pe care îl folosesc îmi face diferite sinteze, foarte interesante, de la politică externă până la, foarte rar, matematică. (…) Sunt lucruri pe care le știu, dar pe care le pune împreună’, a explicat președintele, în cadrul evenimentului desfășurat la Palatul Cotroceni.

El a subliniat importanța unei strategii în domeniul inteligenței artificiale și a atras atenția că instrumentele comerciale nu pot fi folosite în domenii care presupun un anumit grad de confidențialitate.

‘Evident, AI ajută, dar utilizarea AI-ului comercial pentru niște chestiuni care au un nivel de confidențialitate al statului nu poarte să fie făcută direct. Și atunci trebuie găsit mecanismul. Nouă ne lipsește o strategie de AI a statului român. (…) Eu cred că o să o avem. Am vorbit cu domnul ministru. Și acesta este un semn bun, că avem un ministru al Digitalizării care, evident, are și atribuții pe AI și înțelege că e una dintre principalele sale atribuții’, a menționat el.

Președintele a susținut utilizarea tehnologiei pentru procesarea automată a documentelor în relația cu românii din diaspora, dar și la nivelul Autorității pentru Cetățenie.

‘Dacă vorbim de relația cu românii din diaspora, noi suntem la nivelul programării online. A fost un pas înainte, dar acum cred că trebuie să trecem la procesarea automată a documentelor, cu grijă la confidențialitate, la elemente de siguranță pentru statul român. Vorbesc aici și de diaspora, și de Autoritatea pentru Cetățenie, pentru că și aici avem o lungă coadă în care niște oameni așteaptă și mulți alți oameni fac zi de zi aceleași procedee repetitive. Cu grijă față de datele personale și față de informații ale statului se pot face enorm de multe lucruri’, a spus el.

Nicușor Dan a evidențiat deschiderea instituțiilor față de utilizarea Just.AI.

‘Just.AI se adresează sistemului de justiție și a fost lansată în mai anul acesta. Cu una, două excepții, toate instituțiile implicate au fost deschise să colaboreze. Și acesta este un semn foarte bun, inclusiv instituții care în mod tradițional se contrează una pe cealaltă. Faptul că toți au înțeles importanța e foarte bine. Suntem în faza în care, pe viitoarea arhitectură a relației între AI și toate instituțiile implicate, sunt discuții. Conceptul există și acum trebuie să fie dezvoltat într-un plan de acțiune’, a afirmat șeful statului.