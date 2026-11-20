Președintele Nicușor Dan a declarat, joi, că orice fel de compensare ar fi bună atât la salariați, cât și la pensionari, dar este obligatoriu ca anvelopa bugetului să fie cea asumată de România în discuțiile cu Comisia Europeană și cu finanțatorii și cu agențiile de rating.

Întrebat într-o conferință de presă susținută la Ambasada României de la Berlin despre discuțiile pe tema majorării salariului minim începând de anul viitor și despre așteptatele creșteri de pensii, șeful statului a răspuns: ‘Este o treabă care ține de Guvern, așa cum am spus de mai multe ori. În primul rând, e evident că puterea de cumpărare a scăzut, nivelul de trai a scăzut, deci orice fel de compensare este bună, ar fi bună atât la salariați, cât și la pensionari. Pe de altă parte, suntem pe o linie subțire de corectare a deficitului și orice abatere de la această linie poate să ne ducă într-un cerc vicios, care să-i afecteze exact pe cei mai vulnerabili dintre noi, inclusiv pensionari. Deci, este obligatoriu ca anvelopa bugetului să fie cea pe care noi ne-am asumat să o avem în discuțiile cu Comisia Europeană și cu finanțatorii și cu agențiile de rating. Deci, asta este absolut necesar, pentru ca noi toți să nu suferim mai târziu. Și, mai departe, cum anvelopa asta se împarte la toate nevoile pe care România le are, asta e o chestiune care ține de Guvern’.