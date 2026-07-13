Nicușor Dan: România condamnă ferm activitățile cibernetice ostile desfășurate de grupări controlate de Rusia

România condamnă ferm activitățile cibernetice ostile desfășurate de grupări controlate de Serviciul Federal de Securitate al Federației Ruse care au vizat state membre ale Uniunii Europene, aliați NATO și partenerii acestora, inclusiv țara noastră, a transmis, luni, președintele Nicușor Dan.

Șeful statului a subliniat într-o postare pe Facebook că, alături de Uniunea Europeană, România transmite mesajul că astfel de atacuri, care vizează instituții publice, infrastructură critică și informații sensibile, sunt inacceptabile.

‘Ele fac parte dintr-o campanie hibridă mai amplă, menită să submineze stabilitatea democrațiilor noastre, să alimenteze diviziunile în societate și între aliați și să testeze coeziunea Uniunii Europene și a NATO. România va continua să acționeze, împreună cu aliații și partenerii săi, pentru consolidarea securității cibernetice și pentru apărarea valorilor, securității și unității comunității euroatlantice’, a precizat președintele.