Nicușor Dan: S-a stabilit de principiu că e util ca Europa să ia parte la discuțiile cu privire la războiul din Ucraina

Președintele Nicușor Dan a declarat vineri că la reuniunea informală a Consiliului European, găzduită de Irlanda, s-a stabilit de principiu că e util ca Europa să fie parte din discuțiile cu privire la războiul din Ucraina.



‘A fost și o discuție, mai generală, legată de securitate și, evident, legată de războiul din Ucraina și de recentele negocieri. Evident, poziția noastră cu privire la Marea Neagră vă este cunoscută și interesul de a o proteja cu toate elementele – și militare, și diplomatice, și de, să spunem, informații. Iar în ceea ce privește recentele negocieri cu privire la războiul din Ucraina a existat, cum am spus, o discuție de principiu. Am stabilit de principiu că e util ca Europa să fie parte din aceste discuții’, a spus Nicușor Dan după reuniunea informală.

El a adăugat că s-a mai stabilit în mod unanim că aceste discuții nu trebuie să aibă de-a face cu arhitectura de securitate a Europei, ci doar strict cu războiul din Ucraina.

‘S-a stabilit în mod unanim că aceste discuții nu trebuie să aibă de-a face cu arhitectura de securitate a Europei, ci doar strict cu războiul din Ucraina, inclusiv cu garanțiile de securitate din faza de după terminarea războiului. Și pentru Uniunea Europeană și pentru Coaliția de voință s-a stabilit cine să participe la aceste discuții, urmând ca, dacă ele vor avea loc, ulterior deciziile să fie luate în interiorul celor două organisme, Uniunea Europeană și Coaliția de voință’, a menționat șeful statului.