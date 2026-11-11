Nicușor Dan spune că e complet falsă ipoteza că PNL și USR ar fi fost la guvernare dacă el le-ar fi susținut

Președintele Nicușor Dan a criticat marți abordarea PNL și USR în privința unui eventual sprijin din partea sa pentru a prelua guvernarea, șeful statului subliniind că pentru a conduce o țară trebuie să ai 50% și niciun președinte dintr-o țară democratică ”nu poate să suplinească diferența dintre 30% și 50%”.

”De ce e o iluzie că PNL și USR, în configurația actuală din Parlament, ar putea să guverneze fără un dialog cu PSD, chiar dacă președintele i-ar susține? Bineînțeles, în mod democratic, o parte dintre români susțin PNL și USR. Mulți dintre ei m-au votat și votul lor a fost decisiv pentru a intra în turul doi și, ulterior, pentru a ajunge în poziția asta. Le voi fi tot timpul recunoscător. În linii mari, poziția lor este așa: cea mai bună opțiune de guvernare pentru România este PNL și USR. Mai spun: PSD este un partid nociv pentru România, are un istoric, își protejează clientela. Dar ei mai spun: dacă președintele ar fi susținut cu adevărat PNL și USR, partidele astea ar fi azi la guvernare. Asta e complet fals, pentru că, pur și simplu, 30% e mai mic de 50%. Ca să guvernezi o țară trebuie să ai 50% și niciun președinte dintr-o țară democratică nu poate să suplinească diferența dintre 30% și 50%. Ãsta este răspunsul foarte simplu”, a declarat Nicușor Dan într-o conferință de presă, la Palatul Cotroceni.

El a dat un răspuns similar la o altă afirmație, potrivit căreia putea să împiedice moțiunea de cenzură.

”Același răspuns: niciun președinte din nicio țară democratică nu poate să împiedice un partid să acționeze, prin reprezentanții lui în Parlament, să acționeze într-un fel sau altul”, a subliniat Nicușor Dan.

Acesta a comentat și alte ipoteze vehiculate despre posibilitatea unei guvernări PNL-USR.

”Prima idee – să aducem la guvernare PSD și AUR, să eșueze și, după aceea, să aducem PNL și USR. Și am răspuns la întrebarea aceasta în detaliu, mai devreme. Asta ar însemna să aruncăm în aer țara asta, nu cred că e o opțiune. A doua idee în spațiul public – alegeri anticipate. Din nou am răspuns, am arătat ce ar fi însemnat pentru economia românească, în momentul în care ne aflăm, să facem alegere anticipate: downgradare foarte rapidă și scăderea bruscă a nivelului de trai”, a explicat șeful statului.

Președintele a conturat variantele logice de guvernare.

”Nu mai există altă posibilitate logică. Deci ești minoritar în Parlament, ai două opțiuni: 1 – reușești să formezi o coaliție majoritară, dar nu vei face tot ce ți-ai propus, pentru că trebuie să lucrezi într-o coaliție; 2 – nu vrei să faci asta, mergi în opoziție și speri să faci mai mult, să guvernezi după alegerile viitoare. Dar e ilogic să acuze arbitrul că 30 e mai mic decât 50. Nu e treaba arbitrului”, a transmis Nicușor Dan.

El a cerut și o minimă decență în privința dialogului cu partidele care ar putea veni din partea președintelui.

”Și vreau să mai spun, legat de această chestiune, un singur lucru, într-un registru cumva personal: am văzut mulți oameni la televizor, într-o echipă politică, într-o cheie cumva eroică: ‘noi ne luptăm cu PSD, guvernăm în același timp, ne luptăm și cu sistemul, ne luptăm și cu președintele, care susține și PSD și susține sistemul…’. Foarte bine până aici. Dacă n-ar fi fost alții, în același timp, care, având diverse probleme de guvernare, să nu vină tot la președinte și să-i spună: ‘N-ai putea să vorbești tu cu PSD? Că noi nu putem’. Păi, sau una, sau alta! Bineînțeles că am vorbit cu PSD, dar sau una, sau alta, dacă vrem să avem o minimă decență”, a mai afirmat președintele Nicușor Dan.