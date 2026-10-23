Nicușor Dan: Trăim niște momente în care apărarea țării a ieșit dintr-o zonă cumva teoretică

reședintele Nicușor Dan a afirmat vineri că apărarea țării nu mai poate fi privită ca o chestiune teoretică, subliniind că sunt momente în care rolul Armatei în societate devine tot mai important.

‘Trăim niște momente în care apărarea țării a ieșit dintr-o zonă cumva teoretică după al doilea război mondial. 80 de ani de pace părea că pacea este cumva de la sine înțeleasă. Iată că nu este așa. Cu atât mai important este ce face fiecare dintre noi. Deci, sunt niște momente în care Armata în cadrul unei societăți devine din ce în ce mai importantă. Totodată, sunt niște momente în care România a înțeles asta și investește masiv în echipamente militare. Deci, dumneavoastră veți educa, vă veți perfecționa cu echipamente de ultimă generație’, a declarat Nicușor Dan, la ceremonia depunerii jurământului militar de către studenții Academiei Tehnice Militare ‘Ferdinanad I’.

Președintele a evidențiat, totodată, importanța cercetării, inovării și dezvoltării tehnologice, arătând că acestea vor avea un rol decisiv atât în competiția economică, cât și în cea militară.

‘Va câștiga bătălia și economică și militară, vor câștiga acele țări care vor înțelege să pună accent pe cercetare și dezvoltare. Dumneavoastră sunteți studenți la o academie tehnică militară și, deci, așteptarea noastră de la dumneavoastră este să contribuiți la echipamentele viitorului care vor face diferența și sunt convins că cu ajutorul cadrelor universitare de aici și veți dobândi cunoștințele și veți avea motivarea să o faceți’, a spus șeful statului.