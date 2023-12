Noua Dacia Duster, a treia generație a mașinii care a cucerit piața europeană. Denis Le Vot: Prețurile vor începe de la mai puțin de 20.000 de euro

Directorul global al mărcii Dacia, Denis Le Vot, a dezvăluit în timpul prezentării Dacia Duster din Portugalia că modelul nu mai poate avea motor diesel din cauza normelor de depoluare. În viitor, gama de propulsoare ar putea include și un plug-in hybrid.

Mult-așteptată de fanii mărcii românești, parte a grupului Renault, a treia generație Dacia Duster și-a făcut apariția, pentru prima dată, pe malul Atalanticului, în Portugalia. Odată cu prezentarea modelului, directorul global al mărcii, Denis Le Vot, a declarat că prețul de bază al mașinii se va situa sub plafonul de 20.000 de euro.

„Lista de prețuri va începe sub 20.000 de euro. Nu pot spune mai exact pentru că nici eu, nici tu, nu știm care va fi prețul aluminiului în 2024. Nici al altor materii prime. Dar vom reuși să îl ținem sub 20.000 de euro”, a menționat Denis Le Vot, explicând și că Dacia reușește să se mențină sub prețurile concurenței, grație strategiei grupului Renault, în ciuda scumpirii tuturor mașinilor. „Dacia este foarte importantă pentru Renault și invers. Pe deoparte noi (n.n. – Dacia) avem o profitabilitate cu două cifre, în timp ce Renault are doar cu o cifră, pe de altă parte, noi nu investim atât de mult în dezvoltarea mașinilor pentru că luăm componete deja dezvoltate de Renault pentru mașinile sale. Deci nu suntem nevoiți să amortizăm sumele mari pe care le plătesc producătorii auto pentru dezvoltarea mașinilor. Dacă nu am fi avut această srategie, mașinile Dacia ar fi fost mult mai scumpe. Tocmai pentru că sumele pe care trebuie să le amortizăm nu sunt atât de mari, nu suntem nevoiți nici să oferim discounturi pentru a vinde mai multe mașini și nici să vindem ieftin companiilor de închirieri. Mulțumită acestui sistem, aducem bani pentru Dacia și pentru Renault. Mai e de știut că lucrurile funcționează și invers atunci când Renault vine la noi și spune că va prelua un model pentru a îl vinde pe piața din America latină (n.n. – acolo unde modelele sunt vândute sub marca Renault)”, a explicat șeful mărcii Dacia.

În același context, el a a menționat că, în ciuda prețurilor de bază reduse, mulți europeni achiziționează modelele de top ale mărcii. „Nu știu dacă este cazul României, dar vedem în statele care au o puternică clasă medie a populației – Germania, Franța sau Olanda de exemplu – că oamenii au mai puțini bani, iar prețul mașinilor crește. Al tuturor mașinilor, indiferent de marcă. În aceste țări, cei care își permiteau Mercedes-Benz vor continua să cumpere Mercedes-Benz. Ei nu au probleme majore. Apoi sunt cei care nu mai cumpără deloc mașini pentru că nu își permit. Între aceste două categorii se află clasa de mijloc despre care vorbeam și care, în loc să cumpere Volkswagen, Renault, Peugeot, sau orice altă marcă asemănătoare, preferă acum să cheltuiască mai puțin și achiziționează Dacia. Sunt însă și țări, precum Ungaria sau Maroc de exemplu, în care clasa de mijloc nu prea există. Nu știu, poate și România e la fel. În astfel de țări, cei bogați cumpără în continuare Mercedes-Benz, iar cei săraci cumpără mașini cât mai slab echipate pentru a le putea plăti. Ce vreau să spun este că, în state preum Germania, cei care cumpără o Dacia venind de la alte mărci achiziționează modele de top, bine echipate, cu prețuri de 22.000, 23.000 sau chiar 24.000 de euro. Și astfel avem tot mai mulți clienți care cumpără versiunile superioare”, a declarat Denis Le Vot.

A treia generație, după 13 ani

Așa cum este deja știut, prima generație Dacia Duster a ajuns pe piață în 2010 și, rapid, s-a bucurat de un succes enorm. Pe măsură ce oficialii mărcii lansau micul SUV „made in Romania” pe mai multe piețe vânzările au crescut astfel încât acum, la finalul de viață a celei de a doua generații, modelul a fost produs deja în nu mai puțin de 2,2 milioane de exemplare. Chiar și acum, de pe liniile de asamblare ale uzinei din Mioveni ies zilnic circa 1.000 de vehicule Duster, echivalentul unei cadențe apropiată de un vehicul pe minut.

Având la bază succesul repurtat de generațiile anterioare, dar și o strategie care țintește câteva caracteristici-cheie – robust și outdoor, esențial și cool, eco-smart – noul Duster uimește în primul rând printr-un design complet diferit înrudit clar cu conceptul Bigster care, în curând, va deveni fratele mai mare al SUV-ului de clasă B. În privința noului design – care amplifică vizual lungimea mașinii fără ca dimensiunile reale să fie mai mari decât cele ale generației aflată încă în vânzare -, David Durand, designerul-șef al mărcii, a explicat că „înainte de a începe să lucrăm la stilul noului Duster am lucrat la proporțiile sale pentru a-i da o postură echilibrată. Faptul că am început prin identificarea proporțiilor potrivite ne-a permis să evităm ulterior orice artificiu de stil”.

Simplitatea formelor și a volumelor se reflectă în fiecare detaliu al mașinii, de la partea frontală verticală, la pasajele roților ușor evazate, la hayonul amplu și la suprafețele vitrate laterale demarcate de linii clare, de la portiera din față până la geamul amplasat deasupra roții din spate. Noul Duster dispune și de un ansamblu de elemente de protecție care înconjoară întreaga parte inferioară a caroseriei, de la bara frontală, continuând cu pasajele roților, cu protecțiile laterale și terminând cu bara din spate. Impresia generală creată este cea a unui vehicul robust, pregătit pentru incursiunile outdoor. În interior, echipa de designeri a amplificat ideea de vehicul robust prin aspectul aspectul noii planșe de bord, înaltă, verticală, amplă, care integrează un bandou larg. Coerența cu stilul exterior este exprimată și prin forma aeratoarelor, inspirată din designul folosit la pasajele roților. Și, dacă tot vorbim despre coeranța designului, trebuie remarcată noua semnătură în forma literei „Y”. În interior, acest „Y” poate fi regăsit în zona aeratoarelor dar și pe panourile portierelor, unde forma este vizibilă de-a lungul cotierelor. În exterior, „Y” devine o semnătură luminoasă prezentă atât la blocurile optice față, cât și la cele din spate. Același „Y” se regăsește în desenul jantelor din aliaj.

Platformă comună cu Logan, Sandero și Jogger

Noua generație Dacia Duster – care va fi prezentată publicului la ediția din 2024 a Salonului Auto de la Geneva și va ajunge la primii clienți către finalul primăverii – are la bază platforma CMF-B a grupului Renault aflată în inima strategiei industriale a Dacia. Inaugurată pe noile modele Sandero și Logan, adoptată ulterior de Jogger, această platformă flexibilă oferă mărcii o mare versatilitate, permițând desfășurarea optimă a ambițiosului său plan. Utilizarea platformei CMF-B pe noul Duster asigură un spațiu interior superior celui al precedentei generații, atât pentru pasageri, cât și pentru bagaje, fără creșterea lungimii totale a mașinii. În plus, concepția avansată a platformei îi permite Daciei Duster să asigure mai mult confort, precum și o diminuare a zgomotului și vibrațiilor produse în timpul deplasării. Comportamentul mai dinamic și ținuta de drum superioară oferă un plus de plăcere la volan. Aceeași platformă înscrie SUV-ul pe drumul electrificării, propunând motorizări care utilizează tehnologiile mild hybrid și full hybrid.

Astfel, gama de propulsoare a modelului are ca vârf de gamă deja cunoscutul sistem HYBRID 140 prezent în dotarea Jogger. Sistemul de propulsie este este alcătuit dintr-un motor cu patru cilindri de 1,6 l, pe benzină, de 94 CP, din două motoare electrice (un motor de 49 CP și un demaror/generator de înaltă tensiune) și dintr-o cutie de viteze automată electrificată. Aceasta dispune de patru trepte dedicate motorului termic și alte două alocate motorului electric. Această tehnologie combinată este posibilă ca urmare a absenței ambreiajului. Frânarea regenerativă, combinată cu capacitatea ridicată de recuperare a energiei de care dispune bateria de 1,2 kWh (230V) și cu randamentul cutiei automate, permit ca până la 80% din timpul de rulare în oraș să se realizeze în mod electric, asigurând totodată o economie de carburant de până la 20% în ciclu mixt și până la 40% în ciclu urban. Demarajul se realizează sistematic în mod 100 % electric.

Cei care își doresc un vehicul 4×4 pot opta pentru sistemul mild-hybrid TCe 130. Această motorizare este disponibilă în premieră în gama Dacia, oferind clienților un prim nivel de electrificare. Ea combină un motor pe benzină de nouă generație, cu trei cilindri, de 1,2 litri, turbo, cuplat cu un sistem mild-hybrid de 48V. Acesta din urmă susține motorul termic în fazele de demaraj și accelerație, permițând diminuarea consumului mediu și a emisiilor de CO2 cu circa 10%. Conform celor de la Dacia, caracteristicile sale dinamice (reprize, accelerații) sunt superioare celor ale actualului motor TCe 130, iar frânarea regenerativă asigură încărcarea bateriei de 0,9 kWh. Puterea motorului este transmisă către roți printr-o cutie de viteze manuală cu șase trepte atât pentru versiunile 4×2 cât și 4×4.

Al treilea motor disponibil este și el unul cunoscut. Dacia, lider de necontestat al pieței GPL în Europa, este singurul constructor care propune, sub emblema ECO-G, motorizări cu carburație mixtă benzină și GPL pe ansamblul gamei sale de modele. În mod GPL, noul Duster ECO-G 100 emite în medie cu 10% mai puțin CO2 decât o motorizare pe benzină echivalentă. Autonomia vehiculului ajunge chiar și la 1300 km atunci când ambele rezervoare – cel de benzină și cel de gaz – sunt pline.

Din nefericire, SUV-ul nu mai are n portofoliu o motorizare diesel. În schimb, în viitor, este posibilă dotarea mașinii cu un sistem plug-in hybrid. Denis Le Vot a explicat că nu știe încă sigur dacă „Dacia Duster va avea, la un moment dat, sistem plug-in hybrid. Ajungem din nou la costuri. Normele de depoluare sunt foarte stricte. În cazul primei variante Euro 7 ar fi trebuit să dotăm mașinile cu un soi de încălzitor electric care să aducă motorul la temperatura optimă de funcționare înainte de a îl porni cu adevărat. Asta pentru ca emisiile medii să fie constante din momentul pornirii până în cel al opririi. Asta ar fi costat sute de euro per mașină. Bani care s-ar fi reflectat în preț. Când faci calculele îți dai seama că e mai util să ai în gamă doar benzină, sisteme Full Hybrid și Mild Hybrid. De aceea nu mai avem motor diesel în gama Dacia Duster. Sau, vom avea unul, dar doar pentru piața din Maroc unde nu ne sunt impuse astfel de norme. Oricum, dacă normele viitoare o vor impune, vom putea dota Duster și cu sistem PHEV. Îl avem la Renault. Dar întâi să aflăm exact ce înseamnă Euro 7. Nimeni nu știe clar încă”.

În anumite echipări, Dacia Duster va include o transmisie 4×4 Terrain Control cu cinci moduri de conducere: AUTO – transmisia repartizează automat puterea între puntea față și cea spate în funcție de aderență și de viteză, SNOW – optimizează traiectoriile pe roțile care alunecă datorită unor reglaje specifice ale sistemelor ESC și anti-patinaj, MUD/SAND – pentru rularea pe suprafețe noroioase sau nisipoase, OFF-ROAD – oferă cele mai bune capacități de trecere în off-road sau pe drumuri dificile. Este apropiat ca performanță de modul 4×4 Lock al actualei generații a modelului Duster, dar merge mai departe, distribuind automat și într-o manieră optimă cuplul între puntea față și cea spate în funcție de condițiile de aderență și de viteza vehiculului și ECO – permite optimizarea consumului de carburant acționând asupra sistemului de aer condiționat și a performanțelor vehiculului. Optimizează distribuția cuplului între puntea față și cea spate pentru a limita consumul de carburant, adaptându-se la condițiile de aderență ale drumului.

În versiunea cu tracțiune integrală, modelul are o gradă la sol de 217 mm, adaptată pentru off-road. Totodată, unghiurile de atac și de degajare sunt de 31 de grade în față și de 36 de grade în spate. Mașina poate fi dotată și cu sistem de control al vitezei la coborâre (Downhill speed control). Acesta acționează asupra sistemului de frânare pentru a menține sub control viteza vehiculului (în funcție de solicitarea șoferului) între 0 și 30 km/h. Sistemul acționează asupra tuturor treptelor cutiei de viteze, inclusiv cea de marșarier.

Tablou de bord digital și noi sisteme de asistență

În funcție de nivelul de echipare ales, posesorii viitorului Duster pot avea la dispoziție un ecran central de 10,1 inchi disponibil cu două oferte multimedia: Media Display și Media Nav Live. Disponibil pe versiunea Essential, Media Control este un sistem multimedia complet, cu comenzi pe volan și afișaj pe ecranul de 3,5 inchi al tabloului de bord cu cadrane analogice. Sistemul dispune de patru difuzoare, conexiune Bluetooth, un port USB și un suport pentru smartphone integrat în planșa de bord.

Noul Duster inaugurează și un tablou de bord digital de 7 inchi, color, care poate fi personalizat, și care permite afișarea informațiilor pe care șoferul le consideră cele mai utile. Acest tablou de bord digital este disponibil în serie începând cu nivelul de echipare Expression.

Pe versiunile echipate cu Media Display și Media Nav Live, sunt disponibile două prize USB C pentru locurile din față și două în spate, care pot alimenta până la patru aparate. Cele patru prize sunt luminate. Instalat pe consola centrală, accesibil pentru ocupanții locurilor din față, dispozitivul wireless pentru încărcarea telefoanelor mobile este disponibil în serie pe noul Duster Journey și ca opțiune pe nivelul de echipare Extreme. În cazul versiunilor echipate cu Media Display & Media Nav Live, Dacia Duster beneficiază și de Firmware Over The Air (FOTA), sistem care permite actualizarea software-ului de la distanță fără deplasare la dealer.

Tot la nivelul dotări, a treia generație Dacia Duster dispune de echipamente menite să ușureze viața la volan a șoferului. Începând cu nivelul de echipare Journey (standard) și Extreme (opțional), este disponibilă frâna de parcare electrică. Nivelele de echipare Extreme/Journey dispun în serie de oglinzi retrovizoare exterioare reglabile și escamotabile electric. Pregătit mai mult decât oricând să înfrunte cele mai severe condiții meteo, noul Duster poate fi echipat, în funcție de piață, cu sistem de încălzire a volanului și cu parbriz degivrant.

O noutate absolută este și YouClip, o gamă de accesorii ingenioase și foarte utile. Aceasta permite fixarea a numeroase accesorii în zone cheie din habitaclu. Mașina este echipată în serie cu patru puncte de fixare (pe versiunea Essential) sau cu șase puncte de fixare (unul pe planșa de bord, unul în partea laterală a consolei, accesibil de către pasagerul din față, unul în spatele consolei centrale, două în portbagaj pe ambele laturi, și unul pe fața interioară a hayonului). Alte două puncte de fixare pot fi amplasate în spatele tetierelor scaunelor din față. Având în vedere intrarea în vigoare a noilor norme GSR2, Denis Le Vot a dezvăluit că, „deși nu ne prea plac nouă sistemele ADAS (n.n. – sisteme de asistență a șoferului), am fost nevoiți să montăm multe pe noul Duster din cauza normelor GSR2 (n.n. – termen generic pentru un nou grup de reglementăride siguranță) care devin obligatorii. E vorba de exemplu despre camera care «citește» semnele de circulație și te avertizează când depășești viteza legală pe un segment de drum sau de sistemul de păstrare a benzii de mers. Pentru a îndeplini aceste norme a trebuit să schimbă întreaga arhitectură electronică a mașinii”.

Gama Dacia Duster va fi construită pe trei nivele de echipare: Essential, Expression, și un nivel superior cu două variante, complementare – Duster Extreme, destinat amatorilor de outdoor și adaptat unei utilizări intensive și Duster Journey pentru cei care preferă eleganța discretă și confortul. Aceste două versiuni vor fi propuse la prețuri echivalente.