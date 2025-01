Noul An Chinezesc – consumul de aur crește, în medie, cu 14% față de trimestrul anterior

Miliarde de chinezi din întreaga lume sărbătoresc Noul An pe data de 29 ianuarie. Conform zodiacului chinezesc, anul 2025 va fi sub auspiciul Șarpelui de Lemn. Sărbătoarea este atât de importantă, încât consumul de aur din primul trimestru al fiecărui an crește, în medie, cu 14% față de trimestrul anterior.

China găzduiește aproximativ 17% din populația globală și este cea mai mare piață de aur din lume. Cererea de aur din Țara Dragonului Roșu reprezintă 28% din cererea anuală globală de aur. Dincolo de cerere, China este responsabilă pentru producerea a peste 10% din aurul global.

Aproximativ 70% din întreaga cerere de aur din China este atribuită industriei de bijuterii. Cu un volum anual de 600 de tone de bijuterii de aur tranzacționate în țară, China depășește chiar și India în această categorie. Restul de 30% din cerere este reprezentată de monede și lingouri fizice. Aceste produse de investiții s-au dovedit a fi cele mai viabile active pentru chinezii de rând, în special într-un mediu economic și politic incert.

„Diverse monetării și rafinării din lume au combinat cultura chinezească și bogăția țării în serii de monede și lingouri aparte. Astfel au luat naștere produsele «Lunar». Acestea sunt monede și lingouri produse de instituții recunoscute internațional, precum Monetăria Perth din Australia sau rafinăriile PAMP și Argor-Heraeus din Elveția. Aversul produselor are gravată o reprezentare unică fiecărui producător a simbolului sub auspiciul căruia se va afla Noul An, conform zodiacului chinezesc, iar pentru 2025, regăsim simbolul Șarpelui”, spune Victor Dima, Managerul Departamentului de Trezorerie al Tavex România.

Monedele Lunar cu Anul Șarpelui de Lemn

Cele mai populare produse din seriile Lunar sunt cele ale Monetăriei Perth din Australia. Monedele dedicate Anului Șarpelui de Lemn sunt realizate din aur pur, de 24 de karate, cu greutăți cuprinse între 1/20 uncii troy (1,555 grame) și o uncie troy (31,1 grame).

Aceste monede sunt realizate strict anul acesta, motiv pentru care produsele Lunar vor fi găsite spre vânzare la marje de preț mai mari, spre deosebire de monedele și lingourile de aur din aceeași categorie de greutate. Spre exemplu, moneda de o uncie Lunar Anul Șarpelui 2025 se vinde cu 20% peste prețul internațional al aurului. Spre comparație, moneda de aur Cangur Australian, produsă de aceeași monetărie, se vinde la 6,5% peste prețul de piață al aurului.

Tavex România deține în portofoliu monede din aur Lunar dedicate Anului Șarpelui cu greutăți ce variază între 1/10 uncii și o uncie troy, iar prețurile de vânzare sunt cuprinse între 1.700 lei și 15.900 lei. De asemenea, este disponibil și lingoul de 5 grame din seria PAMP Lunar, care se vinde cu aproximativ 2.550 lei.

Monedele de o uncie sunt limitate la numai 30.000 de bucăți pentru întregul an, iar cele de 1/20 de uncii nu au o limită concretă. Totuși, considerând că acestea sunt realizate doar anul acesta, șansele de a găsi aceleași monede pe piața secundară vor scădea cu fiecare an. Această limitare a numărului de produse Lunar le conferă, dincolo de valoarea aurului conținut, și o valoare numismatică, devenind piese de colecție.

Totuși, aceste produse – atât monedele, cât și lingourile din seria Lunar – sunt unice. Scopul lor este să imortalizeze un întreg an pe suprafața unei piese de aur, fiind un simbol al tradiției, bogăției, respectului și al bunăstării.

Originile și semnificațiile zodiacului chinezesc

Există o diferență între calendarul chinezesc și zodiacul chinezesc. Calendarul chinezesc – un calendar care se ajustează în funcție de fazele lunare și solare – face referire la lungimea lunilor dintr-un an. Conform ajustării după Lună, fiecare lună are 29,5 zile, care se implementează prin alternarea unor luni cu 29 și 30 de zile. Astfel, un an conform calendarului lunar are 354 de zile. Totuși, elementul solar din calendarul chinezesc atribuie un număr de 365,25 de zile unui an.

Zodiacul chinezesc în schimb, face referire la simbolistica acestor ani. Reprezentările din calendar corespund unei legende. Împăratul de Jad – o zeitate daoistă – ar fi chemat toate animalele din Imperiu pentru a le asocia celor 12 luni ale anului. Pentru a fi nominalizați, aceștia au fost nevoiți să se întreacă într-o cursă. Câștigătorii au fost: șobolanul, boul, tigrul, iepurele, dragonul, șarpele, calul, oaia, maimuța, cocoșul, câinele și porcul.

Aceste animale sunt asociate cu câte un element al naturii: apa, lemnul, focul, pământul și metalul. Fiecare element simbolizează un anumit caracter. Apa denotă persuasiune, lemnul înseamnă creativitate, focul este pasiune și dinamism, pământul ne aduce în perspectivă stabilitatea și rațiunea (asociere cu „a fi cu picioarele pe pământ”), iar metalul simbolizează rezistență și voință.

***

Despre Tavex

Fiind cel mai mare comerciant de aur de investiții din Europa de Nord și un jucător din ce în ce mai important pe piața din România și Europa de Sud-Est, Tavex este un membru important al Grupului Tavid, înființat în 1991. Tavex și-a deschis porțile în România în 2019 și are deja trei birouri în București și unul în Cluj. Tavex oferă produse de aur și argint de investiții fizice, de înaltă calitate, dar și servicii de schimb valutar. Compania este specializată în oferirea de aur de investiții, inclusiv monede de aur și lingouri de aur, precum și argint de investiții, având în același timp condiții atractive de schimb pentru cele 46 de valute.

Tavex nu este doar o opțiune unde să investești în aur și să schimbi valută. Tavex are misiunea de a face lumea finanțelor mai accesibilă și mai ușor de înțeles. Credem în aur și în securitatea pe care o oferă tuturor.